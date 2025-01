Addio a Tommasi: ha scritto (e raccontato) il grande sport 

Non possiamo dire che ci mancherà. È più giusto dire che Rino Tommasi, morto ieri a poche settimane dal novantunesimo compleanno, ci mancava - e molto - da tempo. Da quando, esattamente, la malattia gli aveva impedito di portare avanti una carriera che, lo aveva detto lui, «in gran parte ricalca la mia stessa vita». Scompare un maestro, un innovatore, un perfezionista, un lavoratore instancabile, ma soprattutto uno che aveva cambiato il mestiere di giornalista sportivo. Lo aveva elevato non soltanto con l’esempio di una narrazione impeccabile, ma anche con una considerazione che faceva giustizia del pregiudizio di chi considerava minore il giornalismo sportivo, ribaltando quel giudizio: «È di sicuro il settore più difficile, perché quello nel quale ci si confronta con il pubblico più competente».

Due, anzi no

Per darne una dimostrazione pratica, fece da subito e per sempre ciò che andava fatto: studiò. In imbarazzo - narra la leggenda - quando la Gazzetta lo spedì a seguire un incontro di boxe, sport a lui sconosciuto, si chiuse per sei mesi al Castello Sforzesco e studiò le raccolte della “rosea”. Quando uscì poteva scrivere la storia del pugilato in Italia. Fece di più: entrò a farne parte, diventando a neppure trent’anni il più giovane organizzatore di sempre. Il PalaEur era il suo regno, Mazzinghi (che fece combattere anche contro Fortunato Manca per il mondiale dei Medi Junior esattamente 60 anni fa) o Benvenuti i suoi cavalieri. E se nella boxe si issò da zero ad autorità, ancor più facile gli venne nel tennis, che da giovane aveva praticato arrivando alla seconda categoria. Un gradino sotto Gianni Clerici, con il quale, giunto in televisione all’inizio degli anni Ottanta, formò una coppia complementare e irripetibile: raccontavano il “grande” tennis, e contribuivano a renderlo tale. Era così bravo e competente in questi due sport da far pensare che in quella mente matematica (“CumputeRino” lo appellava lo Scriba , da lui ribattezzato Dottor Divago, per le licenze poetiche in telecronaca) non ci fosse spazio per altro. Niente di più sbagliato.

L’amore per il calcio

Nato a Verona nel 1934, veniva da una famiglia di atleti: papà Virgilio campione italiano di salto in lungo, lo zio Angelo dell’alto. E amava il calcio (e l’Hellas Verona, con simpatie per il...Chievo, a misura del suo enorme senso dello sport) a tal punto da scrivere la più esaustiva storia della serie A mai redatta. Un volume di numeri infiniti, scritti a mano, esatti, inconfutabili. Gli dispiaceva però che il calcio monopolizzasse le attenzioni degli italiani e della stampa, senza trasmettere gli stessi valori di altre discipline. E credeva che, se anche il tennis italiano avesse raggiunto l’apice dei risultati, non avrebbe scalzato il calcio. Una sentenza su quello che oggi è il sogno di Angelo Binaghi, il presidente Fitp che alla prima elezione batté proprio Tommasi: «A livello personale quella volta siamo stati avversari, ma avevamo la stessa idea sulla formula che avrebbe dovuto avere la Coppa Davis, affinché fosse un vero mondiale per nazioni», ha ricordato, collocandolo di diritto nella storia del tennis.

Maestro

Testimone di oltre mezzo secolo di sport mondiale, Tommasi ha scritto per i principali giornali italiani e per riviste di tutto il mondo (qualcuna l’ha fondata) e quando arrivò in tv (prima a Canale 5, poi a Tele+) cambiò il racconto sportivo. Scelse personalmente i migliori giovani delle tv private, gente come Fabio Caressa o Giorgio Porrà. E a tanti altri insegnò a fare il mestiere nell’unico modo giusto: «Il mio».

