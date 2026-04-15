Addio a Tinti, ex sindaco e medico 

È mancato ieri all’affetto dei suoi cari il medico Giovanni Tinti, 90 anni, per decenni punto di riferimento della vita della comunità sangavinese sia come sindaco sia come direttore sanitario dell’ospedale “Nostra Signora di Bonaria”. Nato nel 1934 a Monserrato e laureatosi in medicina e chirurgia nel 1964, dal 1965 si è trasferito a San Gavino dove si è fatto subito apprezzare per le doti di umanità, cortesia e simpatia nei confronti dei pazienti e dell’intera comunità. Dall’ambulatorio come medico di famiglia è passato poi all’ospedale (aperto l'11 febbraio del 1961), dove è stato primario del laboratorio di analisi. In seguito ha ricoperto il ruolo di direttore sanitario dell’ospedale. Nel 1978 ha fondato il laboratorio di analisi cliniche, (si trova in viale Rinascita e attualmente è diretto dal figlio Enrico), diventato nel tempo presidio medico di riferimento per tutto il medio Campidano, anche con sedi staccate.

La mattina era possibile incontrare Giovanni Tinti nel laboratorio. Il pomeriggio passava molto tempo in campagna, soprattutto da quando era mancata la moglie Francesca Mulas. Lascia tre figli, che hanno seguito le orme scientifiche del padre: Andrea medio, Enrico biologo e direttore del laboratorio di analisi e Massimo laureato in biologia,

La politica lo ha appassionato sin da giovanissimo: la madre si era candidata alle prime elezioni politiche dopo il fascismo, quando le donne potevano votare da soli due anni. Democristiano per convinzione, all’impegno lavorativo ha associato l’interesse alla vita sociale e politica della cittadina. Prima da consigliere eletto nel 1975, poi assessore, infine sindaco nel 1980. Durante la sua amministrazione, profondamente orientata al sociale, è nata la scuola materna statale. La sua partecipazione alla vita politica sangavinese è continuata anche oltre gli schieramenti politici, quando ha deciso di ritirarsi dalla partecipazione politica diretta ma ha messo instancabilmente a disposizione la sua vasta conoscenza del mondo politico-sociale della cittadina e non solo.

Lo ricorda commosso il figlio Enrico: «Mio padre resterà un esempio di impegno civile a tutto campo. La salute per lui era un concetto non slegato dai rapporti umani, dal benessere della società e da quello psicologico dell'individuo. Era medico, consulente, amministratore. E tutto ciò al solo scopo di avere una società sana, prolifica e bella. E per tanto tempo ha contribuito in tutti i modi affinché questo progetto progredisse nella giusta direzione. A noi figli rimane la sua difficile eredità: lavorare con impegno, serietà e dedizione e sperare di fare almeno la metà di quanto ha fatto lui per la comunità». (g. pit.)

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