Addio a suor Eraldina Cacciarru, ex insegnante e studiosa delle tradizioni 

Ha suscitato profondo cordoglio a Carbonia la scomparsa a 79 anni di suor Eraldina Cacciarru, religiosa delle Orsoline di San Girolamo in Somasca, originaria del borgo di Sirri e insegnante per varie generazioni di carboniensi.

Dopo aver trascorso una ventina d’anni a Roma, nel1985 si era trasferita a Carbonia, e ha insegnato nella Scuola Camilla Gritti fino a pochissimi mesi fa: la storia delle tradizioni, come l’arte della panificazione, era uno dei argomenti preferiti. «Una perdita importante per la comunità – sottolinea il sindaco Pietro Morittu – e per la congregazione delle suore Orsoline presenti a Carbonia da oltre 80 anni».

Alla cerimonia funebre erano presenti, e non è stato certo un caso, numerosi studenti ed ex studenti che erano rimasti molto affezionati a suor Eraldina.

