Addio a Stefano Mameli, direttore generale del Cacip 

È morto Stefano Mameli, 49 anni, direttore generale del Cacip, il Consorzio industriale provinciale di Cagliari. Si è spento nella casa di cura di Decimomannu, dove era stato ricoverato nella fase terminale della malattia che lo aveva colpito circa due anni fa.

Mameli era nato a Villaspeciosa ed era laureato in Scienze Politiche e aveva dedicato l’intera carriera ai temi dello sviluppo locale, della formazione e della progettazione territoriale. Da esperto in progetti di cooperazione con Laore, alla guida di Confartigianato Imprese Sardegna – di cui era stato segretario regionale dal 2014 al 2019 – sino a ricoprire ruoli di vertice prima nella Città Metropolitana di Cagliari – dove era stato direttore generale – e poi nel Cacip (sempre come direttore generale), Mameli ha sempre unito visione tecnica e impegno civico.

Il suo curriculum testimonia una lunga esperienza nella consulenza per enti pubblici e privati, nella progettazione partecipata, nella gestione di fondi europei e nella facilitazione di processi territoriali.

Il suo spessore umano e le sue capacità professionali sono stati unanimemente riconosciuti tanto che ieri i social erano pieni di post con belle parole nei suoi confronti.

La camera ardente è aperta oggi fino alle 12 alla Casa di cura di Decimomannu.

