Addio a Shani, la giovane simbolo della strage al rave party 

Tel Aviv. «Mamma, non so dove nascondermi, sto cercando un riparo....». Potrebbero essere state le ultime parole di Shani Louk, la ragazza tedesco-israeliana divenuta simbolo del massacro del rave compiuto da Hamas lo scorso 7 ottobre. Parole disperate, rivolte alla madre dal suo smartphone mentre terrorizzata correva in cerca di un rifugio. Ma tutto attorno solo il deserto del Negev, le urla e le raffiche esplose dai suoi carnefici. E sul terreno la scia di sangue di tanti coetanei già feriti o colpiti a morte.

Si pensava che Shani, il cui corpo era stato riconosciuto dalla madre in un video fatto girare dai terroristi, potesse essere gravemente ferita ma ancora viva, tra gli ostaggi rapiti quel giorno dagli jihadisti. Ma ora anche l’ultima fiammella di speranza si è spenta: la ventiduenne è morta, e molto probabilmente già in quello che passerà alla storia come il “sabato nero” di Israele. Ad annunciare il tragico epilogo gli stessi familiari della giovane, la madre Ricarda in tv e la sorella Adi su Instagram: il corpo di Shani non è stato ancora trovato, ma un osso della scatola cranica sarebbe stato rinvenuto dall’esercito israeliano sul luogo della strage, con il test del Dna che non lascerebbe spazio ad alcun dubbio. «Ciò significa che questi animali barbari e sadici le hanno semplicemente tagliato la testa mentre attaccavano, torturavano e uccidevano», il commento del presidente d’Israele Isaac Herzog parlando alla Bild. Una fine terribile, dunque, anche se la dinamica e i dettagli di quanto realmente accaduto restano ancora da verificare. Il 10 ottobre una famiglia palestinese amica della famiglia di Shani aveva ipotizzato la presenza della giovane in un ospedale di Gaza. Ora resta solo il dolore immenso.

