Addio a Serra, centouno anni 

Il 7 settembre scorso aveva spento 101 candeline. Ieri pomeriggio, Giovanni Serra ha cessato di vivere all’ospedale di Lanusei. Il nonnino di Osini era tra gli iscritti al club dei centenari originari del piccolo borgo ai piedi dei Tacchi d’Ogliastra. Se n’è andato serenamente, dopo una vita di lavoro e sacrifici e costellata di ricordi, esperienze e saggezza che Giovanni Serra ha condiviso con familiari e compaesani. Spirito identitario, nonno Giovanni ha legato la sua vita alla storia del paese, negli ultimi tempi diventato eden di centenari. Qui vive la più longeva dell’Ogliastra, Battistina Piras, che lo scorso settembre ha compiuto 106 anni. Su 700 residenti, 7 sono centenari. Il paese che si staglia sotto i Tacchi, dove si sono intensificate le visite di reporter internazionali, è una mini blue zone all’interno di un contesto come l’Ogliastra. (ro. se.)

