Addio a Sergio Cardia, l’idealista pragmatico 

Un politico, un protagonista del mondo delle cooperative, un padre e un amico per tanti. Questo è stato e resterà per sempre Sergio Cardia, scomparso ieri a 70 anni a causa di un male incurabile. A Sestu lo conoscevano tutti, non solo per la sua militanza politica, ma anche per l’acume e l’intelligenza che tutti gli riconoscevano.

Cresciuto nel Pci

Sin da giovanissimo è stato uno dei punti di riferimento della sinistra locale. Sin da giovanissimo aveva militato nel Pic, per poi passare al Pds e ai Ds, sino a essere tra i cofondatori dei RossoMori. Oltre mezzo secolo di impegno politico, sfociati in 40 anni in Consiglio e 10 da vicesindaco sino all’ultima legislatura tra il 2010 e il 2015. Cinque anni prima, al fianco dell’allora candidato a sindaco Aldo Pili, aveva riportato il centrosinistra alla guida di Sestu dopo anni di centrodestra, sconfiggendo il favorito Michele Cossa e rimanendo al governo per un decennio riuscendo ad approvare il nuovo Puc dopo quasi un quarto di secolo.

La cooperazione

La sua seconda anima, quella legata al mondo della cooperazione, l’aveva poi portato a diventare segretario regionale di Agci Sardegna (Associazione generale delle cooperative italiane) e vicepresidente vicario nazionale. Con il suo carattere diretto e le tante battaglie si era fatto anche qualche nemico: nel 2017 era stato aggredito all’ingresso della sede Agci e, nel B&B della sua compagna, Maria Fedele Meloni (già assessora alle attività produttive) era stata messa una bomba.

Il cordoglio

Unanime il cordoglio. «Sono andata a salutarlo per l'ultima volta e ad abbracciare i familiari ai quali mi lega una forte amicizia ultradecennale», sottolinea la sindaca, Paola Secci, «Abbiamo avuto modo di confrontarci e talvolta scontrarci politicamente ma sempre con il rispetto e la correttezza personale che ci contraddistingue». Il vicesindaco Massimiliano Bullita ricorda le sue «grandi capacità con cui ci siamo confrontati in Consiglio comunale, spesso anche in modo duro, ma fuori dal contesto politico abbiamo sempre mantenuto un rapporto di cordialità». Per Anna Crisponi (Articolo Uno) Sergio Cardia era «un idealista in politica e un pragmatico in amministrazione, preparato ed innovativo, appassionato nelle motivazioni e brillante».

L’ex sindaco

«È stato completamente dedito all’impegno amministrativo», rimarca l’ex sindaco Aldo Pili, «e ha fatto tanto per Sestu, sempre assumendosi le sue responsabilità». Ricordi commossi anche dall’Agci. «Era una persona nobile che ha saputo interpretare al meglio i valori della cooperazione ad ogni livello, nazionale e territoriale», si legge in una nota, «Uomo onesto, sensibile, custode e divulgatore dei valori del movimento cooperativo, pregno di sapere e di spiccata umanità. Mancherà a tutti». Oggi l’ultimo saluto: i figli Simone, Enrico e Antonio hanno optato per una cerimonia in forma laica, dalle 16 alle 17.30 in cimitero. Quella che avrebbe voluto. Sarà sepolto nella sua città, a Sestu, assieme ad una bandiera che, ancora dopo anni, custodiva gelosamente.

