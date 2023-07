Addio a Schirru ex vice sindaco 

Il paese di San Sperate piange lo storico vice sindaco del paese, Angelo Schirru. Era stato tra i protagonisti della politica sansperatina per più di 10 anni. «È con estremo cordoglio che mi stringo in un sincero abbraccio alla famiglia Schirru per la scomparsa del caro Angioletto», lo ricorda il primo cittadino Fabrizio Madeddu. «Ricordiamo tutti con piacere il suo lavoro svolto nel ruolo di vicesindaco dal 1998 al 2007 anni in cui ha caratterizzato il suo impegno per il nostro paese».

Gli fa eco Enrico Collu, attualmente presidente del Consiglio comunale: «La storia di certi uomini dovrebbe essere raccontata, quella di Angioletto, cavaliere e geometra, merita di essere ricordata. Se n'è andato dopo un lungo periodo di sofferenza. Di lui ricorderò sempre le risate e i confronti, la serietà nel prendere un impegno e la costanza nel perseguirlo». (m. p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA