Addio a Scalas, generale gentiluomo e politico per passione 

L’ultima telefonata in redazione due mesi fa. «Sono Gianfranco Scalas. Come sto? Reduce da un mese in ospedale ma non importa, ho chiamato per sapere se avete notizie dei militari feriti in Libano. Ci sono anche ragazzi sardi, uno è di Assemini. Ferite lievi? Grazie, mi sento sollevato».

Il generale era così. Generoso nei sentimenti, leale, premuroso, innamorato della sua terra, la Sardegna, e dei sardi, soprattutto se suoi commilitoni. É morto ieri, a 73 anni, sconfitto da un nemico con il quale per tutta la vita non ha provato neppure a combattere, le sigarette. Prima l’insufficienza respiratoria, poi i guai al cuore. Eppure ha continuato a fumare per tutta la vita. «Anche di nascosto», ha detto ieri la moglie Denise alle tante persone che hanno voluto salutare Gianfranco Scalas nel Policlinico di Monserrato. «Era testardo, cocciuto, pieno di valori, era impossibile non volergli bene». Accanto a lui i tre figli, Nicola, Diego e Chiara. «Ci è sempre stato vicino, ci ha sempre aiutato, è stato un padre presente, affettuoso, orgoglioso di noi».

L’impegno

Non è stato un semplice ufficiale Gianfranco Scalas, uno dei pochi generali a essere arrivato al massimo della carriera senza aver frequentato l’accademia. Per anni è stato il portavoce dell’Esercito italiano, prima del Comando militare Sardegna, la regione più militarizzata d’Italia, poi dei contingenti italiani inviati nelle missioni di pace in Somalia, Kosovo, Iraq.

C’è una data che ha segnato la sua vita: 12 novembre 2003. Quel giorno i militari italiani inviati in Iraq furono attaccati da due terroristi che si lanciarono contro la base “Maestrale” con un camion imbottito di esplosivo. Il militare di guardia riuscì a impedire che il camion-bomba arrivasse all’interno della caserma italiana, ma l’esplosione fu ugualmente devastate: 28 morti, 19 italiani e 9 iracheni. Il giorno della strage di Nassiriya il generale Scalas era lì, aveva organizzato, sul modello delle esperienze nell’ex Jugoslavia e in Somalia, una radio gestita dai militari italiani, l’accoglienza per i giornalisti o i registi interessati a raccontare l’impegno dell’Italia per la pace in Iraq dopo la caduta di Saddam Hussein.

La strage

«Una parte di me è morta quel giorno», ha dichiarato più volte Scalas, anche quando fu sollevato dall’incarico di addetto stampa dell’Esercito e trasferito, nel 2004, nella caserma Ederle a Cagliari per occuparsi di inutili scartoffie, prima di essere accorpato alla Brigata Sassari sino alla pensione. «Le immagini del camion esploso, i detriti, la devastazione, quel che restava dopo l’esplosione di quattromila chili di esplosivo, sono sempre davanti ai miei occhi. I miei amici, gli uomini che lavoravano con me, sono morti in quell’attentato in Iraq. Li ho riconosciuti tra le macerie Silvio Olla, la mia guardia del corpo, sardo come me, di Sant’Antioco, il capitano Massimo Ficucello, che indossava il mio giubbotto anti proiettile, glielo avevo prestato un’ora prima, il regista Stefano Rolla, che dovevo accompagnare per un sopralluogo in vista di un film sulla guerra nella zona archeologica più importante al mondo. All’ultimo momento, un’urgenza: rimasi in caserma».

Il dolore

Il generale Scalas non si dava pace per quello che era successo. Non riusciva a capire perché era accaduto. Agli amici confidava: «Noi italiani siamo brava gente, il nostro ruolo nelle missioni di pace era chiaro: fare da scorta alle imprese che costruiscono acquedotti, strade e scuole, addestrare le forze dell’ordine locali. Aiutiamo la popolazione, in soldoni. In Iraq eravamo in contatto con tutti i capo tribù, avevamo buoni rapporti con tutti, davamo loro antenne satellitari, vestiario, tutto quello che ci chiedevano. Quell’attentato è stato una sorpresa, imprevisto e imprevedibile, mai una informativa dell’intelligence che avesse insinuato dubbi o preoccupazioni. Questo mi fa rabbia». In un’altra intervista rivelò: «In quell’anno, il 2003, nacque mia figlia: è stata lei ad aiutarmi ad andare avanti».

La storia

Gianfranco Scalas era convinto della necessità di una maggiore collaborazione tra Esercito e società civile, soprattutto nelle zone dove l’economia è penalizzata dalla presenza dei poligoni. Con atti concreti: ha convinto i comandanti a bandire appalti locali per le derrate alimentari destinate alle mense o per la riparazione dei mezzi meccanici.

L’altra sua grande passione era la politica. Sardista ma non con il Psd’Az che era schierato con il centrosinistra quando Il generale fondò Fortza Paris (non poteva chiamarsi diversamente il suo partito), orientato invece verso il centrodestra. «Credeva in certi valori, sempre più rari», lo ricorda il sindaco di Assemini Mario Puddu, sostenuto da Scalas nelle ultime amministrative.

Domani i funerali alle 11 nella sua Assemini, dove è stato proclamato lutto cittadino per il generale gentiluomo amato da chi lo ha conosciuto non solo in divisa e che le lacrime le ha versate per i suoi soldati caduti per la pace.

