Addio a Sara, la bimba “principessa” 

Faenza. Ha commosso tante persone la storia di Sara Cantagalli. La bimba aveva un tumore gravissimo, un neuroblastoma al quarto stadio e i suoi genitori prima hanno raccolto fondi per curarla e poi, quando la malattia ha cancellato ogni speranza, per esaudire i suoi desideri. La piccola, aveva solo sei anni, è morta.

Nei mesi scorsi era partita una gara di supporto per esaudire una lista di sogni. Tra questi c'era andare a cavallo e diventare per un giorno “una vera principessa”. E il sindaco di Ferrara aveva messo a disposizione della bambina il Castello estense: a maggio era stata accompagnata dai figuranti del Palio cittadino, vestiti con i costumi storici. Per la piccola si sono mobilitati in tanti quando i genitori, a ottobre 2021, chiesero aiuto pubblicamente per trovare un alloggio dove vivere, perché si erano dovuti licenziare per poter assistere la figlia.Ora, come anticipato dalla famiglia dopo alcune polemiche, le donazioni saranno devolute a famiglie che hanno bambini malati come Sara.

