31 agosto 2025 alle 01:03

Addio a Sannio, penalista da mezzo secolo 

È morto l’altro ieri notte Gianni Sannio, uno dei penalisti più autorevoli della Sardegna, figura storica del Foro di Nuoro e protagonista indiscusso della giustizia isolana per oltre cinquant’anni. Originario di Orune, aveva 87 anni. Oggi, alle 15.30, la città lo saluterà per l’ultima volta nella Cattedrale di Santa Maria della Neve.

Con lui se ne va un testimone lucido e appassionato di decenni di trasformazioni nel diritto penale e nella società sarda. Un uomo che ha attraversato la storia della criminalità isolana dagli anni Settanta a oggi, sempre con la toga sulle spalle e la schiena dritta, difendendo ogni persona «contro tutti e tutto» – come lui stesso amava dire. Due anni fa, era stato premiato dall’Ordine degli vvvocati di Nuoro con la medaglia d’oro per i 50 anni di professione, condividendo il riconoscimento con il collega e amico Angelo Merlini. Entrambi – 85 anni lui, 75 Merlini – furono celebrati come «testimoni di oltre cent’anni di storia della criminalità sarda», protagonisti nei più importanti processi celebrati nei tribunali dell’Isola e del continente». Sannio ha fatto la storia del diritto penale sardo, e non solo. Fu tra i protagonisti delle difese nei processi legati ai sequestri di persona – da Devoto a Locci, da De Megni al piccolo Kassam – ma anche nei procedimenti per alcuni dei più sanguinosi omicidi e faide come Oniferi, Noragugume o il conflitto a fuoco di Sa Janna Bassa, a Orune. Oltre che avvocato, era professore di scienze umane e storia nei licei. Coltissimo, riservato, di grande rigore morale, ha scritto saggi importanti, in particolare sul pensiero di Antonio Pigliaru e sull’evoluzione del banditismo in Sardegna.

