Addio a Salvatore Deplano, democristiano non pentito 

Lanusei saluta Salvatore Deplano, insegnante elementare e politico d’altri tempi. Malato da tempo si è spento l’altra notte in ospedale. Aveva 88 anni.

Democristiano mai pentito, un cursus honorum che l’ha visto impegnato in politica fin da giovane e che l’ha portato a fare l’assessore e il presidente della Provincia di Nuoro nel 1978, senza mai tralasciare il suo impegno, né prima né dopo, per la sua cittadina come consigliere comunale e nel partito. Fu anche tra i papabili candidati in Regione, ma le correnti della Dc poi fecero altre scelte. Gli amici che hanno condiviso con lui un percorso di vita e politico ricordano un uomo che, attraverso l’impegno fatto di trasparenza e onestà, era teso al riscatto della gente d’Ogliastra e della Sardegna tutta. Con una spiccata lungimiranza nella scelta delle battaglie del territorio, tra trasporti, lavoro, Cartiera e riscatto delle zone interne. Salvatore Deplano ha passato anche tanti anni tra i banchi del consiglio comunale, talvolta in maggioranza, talvolta all’opposizione. L’ultimo mandato dal 90 al 95, al fianco di Evasio Di Martino, amico con cui ha condiviso tante battaglie politiche.

I funerali saranno celebrati venerdì alle 11 a Lanusei nella cattedrale di santa Maria Maddalena. Poi la salma sarà tumulata nel cimitero di Dorgali dove riposa la moglie.

