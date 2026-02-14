VaiOnline
Addio a Rosa Piras, l’Ogliastra perde una grande quercia 

Si è spenta serenamente. Quel che lascia in eredità Rosa Piras è uno scrigno di storia lungo 106 anni. Era la seconda più longeva dell’Ogliastra. Una vita lunghissima, segnata da gioie e dolori, soprattutto quelli per la perdita di quattro dei cinque figli nati dall’amore con Eugenio Sirigu, scomparso nel 2006. La vita terrena della nonnina si è fermata a San Valentino, la festa dell’amore. Sentimento profondo che le ha manifestato, in questi ultimi anni, la figlia Anna, suo pilastro sino all’ultimo respiro.

Originaria di Osini, così come il marito (insieme si erano trasferiti a Tortolì), nonna Rosa aveva conosciuto la durezza del secondo conflitto mondiale ed era sempre pronta a raccontare storie e aneddoti. Il suo patrimonio umano sono stati i sei nipoti che l’hanno resa bisnonna. Negli ultimi anni sono stati soventi gli incontri con l’amica Battistina Piras, che come nonna Rosa è originaria di Osini ed è attualmente la più longeva dell’Ogliastra. Anche lei ha 106 anni, ma è nata tredici giorni prima della sua amica che da ieri non c’è più.

I funerali verranno celebrati oggi alle 15 a Sant’Andrea. Nonna Rosa riposerà nella tomba in cui sono deposte le spoglie del figlio Giovanni, morto nel 2014.

