Addio a Romita che fece sposare… l’Uomo Ragno! 

Lutto alla Marvel: è morto John Romita, il leggendario artista dei comics che contribuì a creare personaggi come Wolverine e Mary Jane Watson, perenne interesse amoroso dell'Uomo Ragno. Aveva 93 anni.

Tra le altre creature fantastiche nelle cui origini Romita aveva avuto un ruolo, ci sono il Kingpin e il Punitore, tra i più violenti dell'universo Marvel. La morte è stata confermata dal figlio, John Romita Jr., che ha riferito che il padre se ne è andato pacificamente nel sonno. «È stato una leggenda nel mondo dell'arte e sono onorato di seguirne le orme». Romita Jr. è lui stesso apprezzato artista delle graphic novels.

Nato a Brooklyn dove il padre di origini siciliane faceva il fornaio, il vecchio Romita aveva studiato alla School of Industrial Art di Manhattan e fatto il militare nell'Esercito prima di cominciare a lavorare nei fumetti dove si era fatto una reputazione disegnando contemporaneamente per Timely Comics e National Comics, le testate editoriali poi diventate Marvel e DC, producendo tavole per fumetti polizieschi e dell'orrore. Dal 1966 alla Marvel, ha disegnato tutti quei personaggi diventati icone dei fumetti. La copertina del 1987 in cui finalmente Peter Parker e Mary Jane si sposano è da collezione.

