Addio a Roberta Sanna, una vita spesa per i più deboli 

Ci sono persone che lasciano il segno per quello che danno, per il modo in cui riescono a costruire legami, ad accendere scintille: Roberta Sanna è una di queste. Se n’è andata a 53 anni, portata via da un tumore scoperto nel 2022. La sua però non è una storia di resa. Ma di lotta, di generosità estrema, di valori vissuti fino all’ultimo respiro. Attivista instancabile, sempre in prima linea per i diritti delle donne e delle persone più fragili, non ha mai avuto paura di mettersi in gioco.

Grafica di professione (sue le Veneri del festival “Pazza Idea”), aveva un dono raro: riusciva a unire persone di mondi, età e culture diverse. Intorno a lei è nata una grande famiglia allargata che da oggi ne custodisce l’eredità.

