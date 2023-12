Addio a Renato Scanu: ha sfidato la Sla 

Ci sono due modi per affrontare una grave malattia: subirla o guardarla dritta negli occhi, sfidandola ogni giorno. Renato Scanu, giornalista sportivo scomparso ieri pomeriggio, amatissimo in tutto il territorio dopo una vita da inviato negli stadi di mezza Europa, aveva scelto la seconda strada. La sclerosi laterale amiotrofica (Sla) che lui definiva “un mostro” gli aveva tolto la gioia di girare il mondo ma non la voglia di vivere e impegnarsi nel sociale anche dal suo letto.

L'addio

La notizia della suo scomparsa, il giorno prima del suo sessantesimo compleanno, è arrivata ieri pomeriggio in una città già affranta dalla notizia della morte improvvisa di Massimo Zaccarelli, un altro sportivo tanto stimato dalla comunità: Renato Scanu, si è spento dopo che a lungo i medici hanno tentato di aiutarlo per una grave crisi respiratoria. «Fino all’ultimo ha combattuto – ha detto il fratello Pierpaolo che, insieme alla famiglia, non lo ha lasciato solo un istante – si è impegnato con tutte le sue forze, voleva rendersi utile e dare il suo contributo nella lotta a questa grave malattia».

La raccolta

Per fare la sua parte aveva chiesto aiuto al mondo dello sport che amava tanto e che ha seguito sino all’ultimo. Aveva iniziato una raccolta di maglie delle squadre di calcio (e non solo), dai piccoli club fino a quelli più blasonati. L’obiettivo era metterne da parte un discreto numero per poi organizzare un’asta e devolvere il ricavato alla ricerca scientifica. «I momenti di sconforto non mancano – aveva raccontato a L’Unione Sarda – ma non mi farò sconfiggere dalla Sla senza lottare. Ho dalla mia parte un esercito di familiari e amici e cerco nuovi soldati per la mia battaglia della vita. Nella vita ho incontrato tanti campioni: ho deciso di chiedere aiuto proprio a loro». Hanno risposto in tanti, a centinaia, e ogni maglia appesa nella sua camera per lui era una piccola vittoria, un piccolo passo per dire al “mostro” che lui non si sarebbe mai arreso. «Continueremo per lui la battaglia», ha promesso il fratello. Il funerale sarà celebrato domani nella chiesa di San Ponziano. L’orario sarà comunicato nelle prossime ore.

