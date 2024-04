Addio a Remigio Spiga, il re dell’aceto Da Pirri ai mercati di tutta l’Europa 

Fino a qualche mese fa, sorridente e felice, ha varcato le porte della sua azienda, dispensando consigli e assicurandosi che tutto all’interno tutto funzionasse bene. Ma ieri, quando l’acetificio di via dei Tigli ha dovuto dire addio a Remigio Spiga, 96 anni, per tutti il re dell’aceto in Sardegna, a Pirri anche il cielo si è intristito.

L’apertura ufficiale dell’azienda risale al 1961, prima in via Asfoledo e dal 1989 in via dei Tigli, ma lui produceva aceto già da diversi anni e il prodotto che lo ha reso famoso anche oltre Tirreno, oggi arriva in Francia, Austria, Germania e Olanda. «Aveva iniziato come rappresentante di aceto per una ditta di Conegliano Veneto», racconta il figlio Eugenio, che insieme alla sorella Marina e al nipote Nicola gestisce l’attività, «quando è tornato a Pirri ha deciso di aprirsi un’azienda tutta sua».

Un’avventura iniziata con tanti sacrifici, ma consapevole di aver creato la sua impresa dal nulla, Remigio Spiga, ha sempre voluto occuparsi personalmente di tutto. Ai suoi collaboratori più giovani ha sempre detto di «avere coraggio e di credere nei propri sogni, mantenendo però i piedi ben saldi per terra».

Nell’azienda sono ancora ben custoditi gli strumenti con cui ha avviato l’attività: «ha conservato addirittura il primo macchinario che ha usato per imbottigliare, è stato sempre lui il promotore del cambiamento, sempre attento all’innovazione per portare l’azienda a essere moderna e competitiva», aggiunge ancora Eugenio, «mio padre ci ha insegnato a puntare prima di tutto sulla qualità: dal nostro acetificio escono più ottocento mila litri di aceto all’anno, ma prima dobbiamo assicurarci che sia buono, per lui produrlo era un’arte ed è questo che ha trasmesso anche a noi».

