Addio a quattro attività storiche 

Lasciarsi alle spalle la storia e con essa l’economia. Il centro storico di Nuoro è ammalato, e non trova chi possa curarlo. Da inizio anno, sono oltre quattro le attività storiche in ginocchio: da Lucky sport, che ha chiuso dopo ben 48 anni, all’ottica Ticca e al Caffè Tettamanzi 1875 - tutte al corso Garibaldi - sino all’Euro hotel in via Trieste. Persino l’ExMè ha risentito ancora una volta di enormi difficoltà, così come il costante apri e chiudi delle attività (circa una decina ogni anno solo nel centro storico).

L’incertezza

Nuoro, dalle glorie del passato con personaggi come il pioniere Francesco Guiso Gallisai, si è trasformata in un luogo in cui gli imprenditori non riescono a godere dei propri successi sfidando crisi, svantaggi, burocrazia, indifferenza. Dice il presidente Federmoda Confcommercio Antonio Cambedda: «Il futuro è incerto, anche e solo il fatto che sia entrato in crisi un polo come l’ExMè la dice lunga sulla situazione delle imprese nel cuore della città. È il segnale di un fallimento nato almeno dieci anni fa: deriva dalla mancanza di programmazione di lunga durata. Complice la zona pedonale, perché la cittadinanza si sposta alla ricerca di parcheggi, e la mancanza di ascolto verso gli imprenditori. Mi spiace, ma sono molto negativo, siamo nel mezzo di una tempesta. Ci vuole un’azione di grande respiro, senza pensare che le attività ce la faranno in ogni caso, perché non è così».

Appello

Cambedda parla di morte del commercio tradizionale: «Lo hanno distrutto. Problema sentito in Italia, non possiamo avere solo food&beverage. Bisogna investire in parcheggi, incentivare chi vuole investire qui, incidendo un po’ anche sulla tipologia degli edifici che ormai crollano. Sono profondamente addolorato per le aziende storiche che chiudono». Sulla stessa linea Salvatore Piredda del Centro commerciale naturale “Corso Garibaldi” che afferma: «Le attività risentono di forte crisi in particolar modo in questo periodo. Incontreremo il commissario del Comune Giovanni Pirisi per portare all’attenzione lo stato precario di salute, dei parcheggi in particolare come la possibilità del multipiano in via Dante; capire che intenzioni si hanno per i servizi. Oggi ci sono più di 30 locali sfitti al Corso. Ci saranno nuovi inserimenti, ma i locali vuoti sono anche in via Manzoni».

