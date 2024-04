Addio a Pusher Street 

La “città libera” di Copenaghen cambia strada: Christiania, quartiere-comunità indipendente e da decenni meta di hippy da tutto il mondo, smette ufficialmente di vendere hashish in libertà a Pusher Street a tutte le ore del giorno nonostante in Danimarca sia illegale. Pianificata da mesi dagli abitanti, ieri è arrivata la Giornata d’Azione per chiudere la Pusher Street. In tanti hanno voluto prendere parte all’iniziativa, contribuendo allo smantellamento fisico della strada.