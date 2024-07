Addio a Pisano, sindaco tifoso dell’hockey  

Suelli dice addio all’ex sindaco Achille Pisano, morto ieri all’età di 87 anni. È stato sindaco nel suo paese dal 1985 al 1995, eletto nelle file del Partito Socialista.

La sua attività lavorativa, come funzionario della Regione, l’ha visto impegnato in diversi assessorati fino alla collaborazione con il presidente Francesco Rais. Nel 1988, da primo cittadino di Suelli, è stato il primo a credere nelle potenzialità dell’hockey su prato, sport che avrebbe potuto creare un volano di inclusione e socializzazione, soprattutto attraverso il coinvolgimento dei più giovani. Ha così fondato l’Hockey Club Suelli, individuando nel figlio Luca e in sua moglie Valerie coloro che negli anni avrebbero consentito alla società sportiva di seminare successi in campo nazionale e internazionale. Achille lascia la moglie Anna Maria, i figli Luca e Andrea e i suoi adorati nipoti Elena, Elisa e Nicola. (sev. sir.)

