Addio a Pinuccio, il super tifoso rossoblù 

Il suo desiderio lo aveva realizzato pochi mesi fa: una festa per inaugurare la casa del Cagliari realizzata in miniatura e dedicata alla sua squadra del cuore. La comunità di don Orione e tutta Selargius piangono la scomparsa di Pinuccio Sanna, ospite storico del centro socio sanitario diurno di via Custoza, molto conosciuto in città e a Monserrato. Se n’è andato nel sonno, in punta di piedi, come chi non vuole disturbare, a distanza di quattro mesi da quella festa insieme a vecchie glorie rossoblù - Emiliano Melis e Gigi Piras - e il figlio del Mito Gigi Riva, Nicola. «Fuori dal centro, Pinuccio era un volto amico. Al supermercato, per strada: tutti lo conoscevano, tutti lo salutavano. E lui rispondeva con quella risata contagiosa che sapeva sciogliere le distanze», il ricordo commosso dello staff di professionisti del centro guidato da Alessandro Pusceddu. «Tifoso del Cagliari fino al midollo, parlava della sua squadra come si parla di una famiglia».

