Addio a Peppino, lo storico colono 

Si è spento in silenzio fra le braccia della moglie e dei sei figli Giuseppe Frau il contadino che ha trascorso oltre 80 anni nell’agro di Sa Zeppara, uno dei coloni della frazione. «Mio padre Giuseppe – dice la figlia Luisella - sin dalla prima giovinezza aveva lavorato a Sa Zeppara, prima con il barone Rossi, poi nell’azienda Regionale Boscosarda e per finire nella Cooperativa Sa Zeppara. Nel novembre del 1964 si sposò nella chiesa Beata vergine delle grazie del borgo con mia madre Vincenza Floris di Guspini. Si erano conosciuti nei campi dove lavoravano, alle dipendenze degli eredi della famiglia Rossi- ricorda Luisella - un amore nato tra gran oe foraggio e bagnato dal sudore della fatica del lavoro».

Al lavoro

L’impegno mise a dura prova Pinuccio, che con spirito di sacrificio e caparbietà aveva cresciuto la sua famiglia non scordando mai di dare alla sua vita un significato sociale di solidarietà e appartenenza al mondo dei lavoratori rurali.

«Mio padre Pinuccio, cosi veniva chiamato dai compagni di lavoro - continua Luisella - lotto pe ril posto di lavoro dopo il fallimento della agrozootecnica Boscosarda che la Regione aveva creato acquisendo un migliaio di ettari di terreno fertilissimo dalla società Bastogi, ex tenuta baronessa Rossi. Tutti i dipendenti si organizzarono, lottando, per ottenere i terreni della Regione per fare una cooperativa e per far nascere la cooperativa Sa Zeppara».

Era un periodo dove la terra era una ricchezza e l’agricoltura era determinate per l’economia, ma in quel contesto avvenivano anche fatti di gravi sfruttamenti, poco conosciuti, sconvolgenti e nascosti.

La famiglia

«Dal matrimonio sono nati fratelli tre maschi e altrettanto femmine - prosegue Luisella ricordando con passione la vita della sua famiglia - siamo sei fratelli Roberto, Maurizio, Sabrina, Luca, Luana ed io. Mio padre aveva comprato il terreno di mio nonno materno, e iniziò con passione e terminazione la strada d’imprenditore agrario. Alterne fortune legate ai risultati delle annate agrarie e dell’allevamento lo portarono anche a lavorare come dipendente. Una vita di sacrifici per crescere la famiglia con valori improntati nella cultura del lavoro e dell’onesta. Il lavoro in campagna è fatto di tanti sacrifici, ma nella nostra famiglia c’era serenità. Tutti noi avevamo frequentato le scuole elementari a Sa Zeppara, allora c’era vita e molta gente residente, si viveva nella speranza di vedere il borgo sempre più abitato di persone».

Giuseppe Frau si è spento nella sua casa a Sa Zeppara e circondato dagli affetti: con lui se n’è andato un pezzo della storia della frazione agricola.

