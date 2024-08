Addio a Pasqualino Manca, ex consigliere regionale Psd’Az 

In un clima mesto ieri pomeriggio a Onifai una grande folla ha dato l’ultimo saluto all’ex consigliere regionale del Psd’Az Pasqualino Manca. Figura di spicco nel panorama politico per tanti anni, Manca si è spento all’età di 71 anni in un letto dell’ospedale San Francesco di Nuoro dove era ricoverato da diverso tempo a causa di un’improvvisa malattia. Persona molto nota in tutta la Baronia anche per il suo ruolo di direttore del distretto dell’Asl di Siniscola, che gli era stato affidato nel 2010 fino al 2021 quando andò in pensione, Manca si è distinto per il suo grande impegno da dirigente sanitario, affrontando con grande professionalità la grave crisi legata alla pandemia da Covid. (f. u.)

