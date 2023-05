Addio a Paolo Portoghesi, maestro del Postmoderno 

I suoi ultimi pensieri sono stati per il futuro della tenuta di Calcata, la grande immaginifica casa giardino nel borgo medievale alle porte di Roma dove da cinquant'anni insieme con la moglie Giovanna Massobrio, anche lei architetto, ha dato forma alla sua idea di architettura legata al genius loci. E forse è proprio quella dimora fantastica a raccontare meglio di tutto la personalità sfaccettata e poliedrica di Paolo Portoghesi, morto ieri a 92 anni ancora lucidissimo, in piena attività.

Portoghesi era legato alla Sardegna per la tribolata vicenda del Piano urbanistico comunale di Nuoro. Un iter lunghissimo avviato nel 1993 con l'assegnazione dei lavori all'architetto che (dopo mille difficoltà politiche) lasciò l’incarico nel 2005, sotto la Giunta dell’allora primo cittadino Mario Zidda.

Architetto di fama ma anche storico, critico, docente, primo direttore della Biennale Architettura nella storica edizione che con il teatro del Mondo di Aldo Rossi lanciò la via italiana al Post Modern. Una vita fino all'ultimo ricca di incarichi, idee, aspirazioni, progetti che in tanti momenti hanno incrociato la fede e le fedi ma anche l'arte, il teatro, il cinema, come fu per Casa Papanice, costruita a Roma a metà degli anni Sessanta e diventata poi un set per tanti titoli della commedia all'italiana, indimenticabile quello con Monica Vitti protagonista di Dramma della Gelosia di Scola. Papà ingegnere, laurea in architettura nel 1957, Portoghesi in tanti anni di carriera ha visto realizzati moltissimi dei suoi progetti, disegnando e costruendo davvero di tutto in Italia e all'estero.

L’elenco è lungo, dalla Casa Baldi, alla moschea di Roma, passando per i complessi residenziali dell’Enel di Tarquinia, l'Accademia di Belle Arti dell'Aquila, il teatro di Catanzaro. Suo anche il restauro della piazza del Teatro alla Scala di Milano e di piazza San Silvestro a Roma, mentre fra i lavori per l'estero ci sono residenze (Berlino), giardini (come a Montpellier), alberghi, fast food (quello di Mosca), la moschea di Strasburgo e tante chiese.

RIPRODUZIONE RISERVATA