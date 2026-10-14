Addio a Paolo, il signore dei cuettus 

La comunità ha perso il suo sparatore di cuettus. Paolo Sechi non c'è più. Aveva 74 anni. Non era un mestiere, il suo. Era un rito. Mani annerite, sguardo al vento, l’attesa del momento esatto e poi quel boato secco che da San Lussorio a San Gemiliano fino a San Salvatore annunciava la festa. Aveva tutte le abilitazioni per sparare e il patentino da fochino. Per decenni, senza Paolo, indomito interista, la festa non iniziava davvero. L’ha tradito il cuore. Quel cuore stanco, lo stesso che per una vita ha battuto a tempo di miccia. Era al Brotzu di Cagliari, in attesa di un nuovo intervento. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA