Addio a Paolo Angioni: fu oro a Tokyo 1964 

La Sardegna saluta uno dei propri olimpionici, ma soprattutto un grande gentiluomo dentro e fuori dai campi di gara. Nella notte di domenica scorsa si è spento Paolo Angioni, oro con la squadra azzurra nell’equitazione (concorso Completo) a Tokyo 1964, in sella a King. Era nato a Cagliari 87 anni fa ed era ufficiale di cavalleria dell’Esercito. Cresciuto nella Società Ippica Torinese, era un cavaliere senza difetti. Si difendeva benissimo nei concorsi di Salto Ostacoli ma partecipò a due edizioni delle Olimpiadi nel completo, gareggiando sia nell’individuale (11° a Tokyo, meno bene a Città del Messico) che nella prova a squadre, che lo vide trionfare in Giapppne assieme a Mauro Checcoli, Alessandro Argenton e Giuseppe Ravano, con il marchese Fabio Mangilli come tecnico. Tra le due manifestazioni, nel 1966, un grave incidente che Angioni riuscì a superare per tornare alle competizioni.

Ma se il suo periodo agonistico era stato brillante (e suggellato dal Collare d’oro del Coni nel 2015), quello successivo è ancor più degno di considerazione e sempre caratterizzato dal grande amore per gli sport equestri. Una disciplina che, come tecnico ma anche divulgatore, seppe sempre onorare con qualità e autentico spirito olimpico.

