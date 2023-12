Addio a Pala, il direttore gentiluomo 

Lo diceva sempre con un sorriso: «Non sono mai stato un grande pugile, ma sul ring ho sempre messo il cuore». Gianfranco Pala aveva altre doti. Più importanti: era un signore, un modello da imitare, una persona straordinaria, dicono tutti. Se n’è andato ieri a 65 anni dopo una lunga malattia. Dopo aver vissuto due vite: una professionale, interamente dedicata all’amministrazione penitenziaria (è stato l’ultimo direttore del carcere di Buoncammino, ha riaperto l’Asinara attrezzando il 41-bis che dal 1992 ospitò per esempio Totò Riina e Leoluca Bagarella), l’altra sportiva, alla guida da nove anni del mondo del pugilato in Sardegna. «Siamo molto addolorati», dice Marco Porcu, da sette anni direttore del carcere di Uta, che ha raccolto il testimone da Gianfranco Pala. «Nel suo ruolo, alla guida delle carceri, ha sempre manifestato grande empatia. Ha sempre saputo dare risposte immediate ai problemi complessi del mondo penitenziario. Anche per questo era molto apprezzato dagli stessi detenuti. Quando sono arrivato a Uta, la sua scrivania era inondata di lettere dei detenuti che gli manifestavano affetto e stima. Quelle lettere sono ancora lì».

La carriera

Nel 1989 fu direttore di Badu ‘e Carros, a Nuoro. Dal 1991, come detto, ebbe l’incarico di riaprire l'Asinara attrezzando il 41 bis a Fornelli che dal 1992 in poi ospitò circa 250 capimafia. Fu poi alla guida del carcere di Buoncammino. Ha sempre lavorato per l'apertura del carcere alle associazioni di volontariato, per consentire ai detenuti una condizione meno afflittiva. Se si dovesse fare l’anatomia di un istante, nella vita di Gianfranco Pala, forse si dovrebbe scegliere quella mattina del 24 novembre 2014 quando guidò il trasferimento dei detenuti a Uta e sancì la fine del carcere di Buoncammino dopo 120 anni. Per questa sua dedizione alla guida delle carceri non solo si era guadagnato la stima e l’affetto di colleghi e detenuti, ma a lui Stefano Serra ha dedicato un libro “Recluso!...ma non colpevole. La mia vita dentro”, che raccoglie «episodi e memorie raccontati con naturalezza da un direttore di carcere onesto ma anche autocritico che ha sempre dato valore alle persone», scrive Serra.

La boxe

Due anni prima di congedarsi dal mondo penitenziario per la pensione, nel 2014, è arrivato alla guida della Federboxe regionale grazie all’indicazione di Vittorio Lai, suo grande amico ed ex presidente nazionale fino al 2020 e per tanti anni numero uno del comitato regionale. Lo ha fatto raccogliendo il testimone di Franco Udella, che aveva guidato il comitato per un anno. «Un compito difficile, spero di essere all’altezza», disse in quell’occasione. «Lo è stato», dice adesso Vittorio Lai. «Ha sempre amato il pugilato, già 30 anni fa era tesserato come direttore sportivo di una palestra di Assemini. Ha gestito la federazione regionale in maniera encomiabile, riuscendo a tenere sempre vivo il movimento. Come nella sua professione è stato un uomo al servizio dello Stato, così nella boxe ha messo le sue competenze al servizio dei ragazzi. Grazie». Ieri sera anche il cordoglio del Consiglio comunale, con il ricordo di Marco Benucci, Edoardo Tocco, Roberto Mura e Antonello Angioni.

