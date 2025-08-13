Addio a padre Fedele, il frate-ultrà degli ultimi 

Cosenza. In mezzo agli ultras, con la sciarpa rossoblu al collo, in missione in Africa ma, soprattutto, accanto ai poveri e bisognosi della sua città, Cosenza. Tre immagini che raccontano la vita e la storia di padre Fedele Bisceglia, il frate ultrà - «il monaco», come lo chiamavano nella curva dei tifosi cosentini - amico degli ultimi.

Padre Fedele, malato da tempo, è morto nella notte a 87 anni, nel reparto di Geriatria dell'Inrca. Nel racconto della vita del frate, figura storica del mondo della Chiesa e del volontariato cosentino e calabrese, c'è anche un'altra immagine, quella più dolorosa. Lui sul banco degli imputati dopo l'arresto per violenza sessuale su una suora. Una vicenda giudiziaria conclusa dopo 10 anni dall'arresto con l'assoluzione divenuta definitiva il 9 giugno 2016 che che ha lasciato segni indelebili nell'animo del frate, sospeso dall'Ordine dei cappuccini e a cui è stato vietato di celebrare messa in pubblico. Ed era quest'ultimo il suo cruccio ed il suo desiderio più profondo. Un sogno che stava per avverarsi. L'arcivescovo di Cosenza-Bisignano Giovanni Checchinato, infatti, nelle scorse settimane era andato a trovarlo in ospedale e gli aveva promesso che avrebbe fatto di tutto per esaudire il suo ultimo desiderio. Il divieto, infatti, era ancora in vigore per un cavillo burocratico.

RIPRODUZIONE RISERVATA