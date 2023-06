Addio a padre Dario Pili 

La Barbagia piange padre Dario Pili, francescano di Aritzo, morto ieri a Cagliari di 94 anni. È stato parroco della Basilica dei Martiri a Fonni, di cui divenne cittadino onorario nel 2014, con l’allora sindaco Stefano Coinu. Fra i ricordi di queste ore sui social, anche quello della sindaca Daniela Falconi: «Un francescano vero, un frate con i sandali che ogni fonnese porterà sempre nel cuore. Conservo tanti bei ricordi che potrei scrivere per ore. Uomini come lui non vanno mai via».

Così, il primo cittadino di Aritzo, Paolo Fontana: «Viene a mancare un'importante figura del nostro paese, cui è rimasto sempre legato. A padre Dario e ai suoi cari mi ha sempre legato una sincera amicizia. Onorato di aver partecipato da sindaco ai 50 anni del suo sacerdozio».