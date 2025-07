Addio a Ozzy il re del metal 

Questa volta, purtroppo, è vero. Ma l’annuncio della sua morte (a 76 anni) dato dalla famiglia non può sottrarre John Michael Osbourne alla sua immortalità. Per il mondo dell’heavy metal, per i suoi adoranti fan, per chi ha giudicato il suo talento e i suoi eccessi, per la Storia, sarà sempre e soltanto Ozzy. «La verità è che non voglio morire come un uomo comune», aveva scritto nella canzone che è il suo testamento artistico e morale, “Ordinary man”, del 2020, cantata assieme a Elton John. Se non sapete niente del “principe delle tenebre” del metal, di una carriera durata oltre mezzo secolo (sempre sulla breccia), andate a guardarvi il video di quel brano. E andate, soprattutto, a rivedere le immagini dello scorso 5 luglio quando, a Birmingham, città natale dei Black Sabbath, è andato in scena “Back to the Beginning”, il concerto-tributo che ha visto sul palco i quattro membri originali e il meglio del metal mondiale. Divorato dal Parkinson, su un sinistro trono nero, con la moglie Sharon e i figli tra il pubblico, Ozzy ha celebrato divinamente l’ultimo sabba .

