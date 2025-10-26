addio a nino falchi 

Si è spento a 86 anni Nino Falchi, leggenda del calcio sardo e simbolo di un’epoca. Con lui se ne va un pezzo autentico della storia sportiva isolana. Lo stesso Cagliari Calcio ieri in una nota ha voluto esprimere «il proprio cordoglio per la scomparsa» di un «ex calciatore rossoblù, decano del club e del calcio sardo. Un grande personaggio che ha contribuito alla crescita del movimento isolano e del Cagliari prima dello sbarco in Serie A».

Attaccante di razza, Falchi ha segnato oltre 500 reti diventando un punto di riferimento per generazioni di calciatori e tifosi. Nato a Iglesias nel 1938, cresciuto nella Monteponi, arrivò al Cagliari nel 1958/1959 sotto la guida di Andrea Arrica. Si impose per talento e personalità attirando l’interesse dei grandi del calcio italiano: Enzo Bearzot lo voleva al Torino, Fulvio Bernardini alla Lazio, anche la Roma di Alfredo Foni lo seguiva. Ma Nino, legato alla sua terra, preferì restare vicino a casa, protagonista nel Cagliari e nel calcio sardo.

Fu il primo giocatore isolano convocato nella Nazionale di Serie C, primato che gli valse l’ammirazione di tutta l’Isola. Ala veloce e istintiva, capace di reti spettacolari. «Sono stato un grande talento, avrei meritato la Serie A. Non ci arrivai perché il Cagliari respinse offerte importanti», diceva. Da allenatore guidò la Fersulcis dalla Terza categoria alla Serie D conquistando dieci campionati e diverse Coppe Italia regionali. Tra i suoi allievi anche Gianluca Festa, allora diciassettenne in prestito dal Cagliari: «Ho avuto un bel rapporto con Nino Falchi. Disputammo un ottimo campionato», ricordò l’ex Cagliari e Inter a L’Unione Sarda. Falchi sapeva valorizzare i giovani, insegnava prima di tutto il rispetto e l’amore per il calcio, qualità che lo hanno reso una figura amatissima.

Nel 1972, con l’Iglesias, vinse la Serie D dopo uno spareggio con il Thiesi deciso con la monetina. «Roba da mille e una notte», amava dire, con l’ironia di chi ha vissuto il calcio come un’avventura. Giocò nel Grosseto, dove lasciò un ottimo ricordo, prima di tornare nell’Isola per chiudere la carriera e dedicarsi alla panchina. Schietto, diretto e innamorato del pallone. «Sono felice, mi godo la famiglia e seguo il calcio a tutti i livelli». Le sue gesta e la sua visione del calcio sono state raccolte in un libro che ne ha fissato la memoria. Oggi la Sardegna lo saluta con riconoscenza. Nino Falchi è stato un protagonista capace di lasciare un segno profondo. Il suo nome resterà legato per sempre a quel calcio genuino fatto di talento, orgoglio e passione.

