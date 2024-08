Addio a Ninetta Cabras, ex volto della tv 

La sua salute aveva cominciato a fare le bizze già da qualche tempo. Alla fine di luglio l’ultimo ricovero, ma subito dopo Anna Cabras, per tutti Ninetta, era voluta tornare nella sua amata casa a Marina Residence, davanti al mare che amava tanto.

Ed è qui che domenica notte è morta a 84 anni. In città la conoscevano tutti per la sua partecipazione, qualche tempo fa, a Uomini e Donne, la trasmissione di Canale 5 condotta da Maria De Filippi. Archiviato un matrimonio di 32 anni aveva deciso di cercare in tv un compagno per la vita e aveva subito conquistato tutti con la sua simpatia travolgente e la sua avversione per la cucina («una bombola mi dura tre anni» aveva detto). Cercava una persona distinta, di bell’aspetto, economicamente indipendente e colta, come era lei. Ma alla fine nessuno riuscì a conquistarla. Di quell’esperienza si portò dietro la popolarità: «Vado al supermercato, alle poste, in aeroporto e tutti mi riconoscono» diceva, «sono stata a Roma e mi hanno fermato tanti turisti a San Pietro». Perché a Ninetta piaceva tanto viaggiare e non si perdeva mai una crociera, fino a quando la salute glielo ha permesso. Marina Residence è stata avvolta da un clima di tristezza, perché anche qui Ninetta era un’istituzione. Sempre in prima fila, nell’ombrellone numero uno, a prendere il sole fino a febbraio.

