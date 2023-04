Addio a Nicola, è morto a un anno dall’incidente 

Il guerriero si è arreso. Nicola Demurtas ha lottato quasi un anno, lasciando intravvedere anche segnali di miglioramento dopo l’incidente accaduto nella notte tra il 30 aprile e il primo maggio 2022 sulla strada provinciale per Santa Maria Navarrese. Il giovane di Arzana, che aveva compiuto 24 anni il 18 settembre scorso, è deceduto nel primo pomeriggio di ieri a Parma, dove era stato trasferito il 14 marzo dal San Martino di Oristano.

Demurtas era in attesa di essere sottoposto a un intervento chirurgico alla testa: i medici gli avrebbero dovuto ricostruire una parte del cranio lesionato. Una volta arrivato a Parma, Demurtas aveva avuto la febbre alta, ma con il passare dei giorni si era ripreso. Ieri il dramma: il ragazzo è morto per un arresto cardiocircolatorio. La sua scomparsa ha suscitato commozione in Ogliastra. In occasione dell’incidente Demurtas aveva riportato un grave trauma cranico con ematoma interno provocati verosimilmente dall’impatto con il montante a seguito dell’urto tra l’auto su cui viaggiava e il guardrail. La scomparsa di Nicola Demurtas ha suscitato cordoglio unanime in paese e a talana, dove risiede la fidanzata. E il sindaco di Arzana Angelo Stochino ha proclamato il lutto cittadino.

