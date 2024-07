Addio a Niccolai, stopper dello Scudetto 

«Con Gigi abbiamo fatto anche il servizio militare insieme, quante ne abbiamo combinate. Sto riguardando le nostre immagini in tv, il tempo che è passato. Il grande bomber se n'è andato. Ma io non piango il giocatore, piango il mio amico». Divorato dal dolore, faticava persino a parlare quel giorno, raggiunto telefonicamente dall’Unione Sarda poche ore dopo la morte di Riva. La voce rauca e sofferta dall’altra parte della cornetta, scandita dai singhiozzi. Piangeva, Comunardo Niccolai. Piangeva come un bambino. Cinque mesi e mezzo dopo, le lacrime sono per lui, difensore tutto d’un pezzo ma dal cuore d’oro. Era lo Stopper dello Scudetto, eterno come il ciuffo biondo che gli accarezzava la fronte corrucciata e il 5 che portava sulle spalle. L’ultimo respiro nella notte tra lunedì e ieri, dopo un malore, nell’ospedale “San Jacopo” di Pistoia, a una trentina di chilometri dalla sua Uzzano. Aveva 77 anni e, oltre alla famiglia e ai tanti amici, lascia un vuoto incolmabile nel Cagliari che perde così un altro dei suoi eroi.

L’Isola nel destino

Toscano doc, è cresciuto nelle giovanili del Montecatini. Quando lo ha chiamato la Torres, nel 1963, in Serie C, non era nemmeno maggiorenne e certo non immaginava che in Sardegna sarebbe diventato addirittura campione d’Italia. L’anno successivo il trasferimento al Cagliari, in Serie A. Un colpo di fulmine per un amore lungo dodici stagioni, esploso soprattutto dopo la partenza di Vescovi di cui è stato inizialmente l’alternativa. In tutto 228 presenze, arricchite da 4 gol. Era il baluardo della difesa record dello Scudetto (appena 11 reti subite in 30 partite), stopper classico ma moderno allo stesso tempo (gli interscambi con Cera o Tomasini hanno precorso di decenni gli scambi di posizione diventati ormai all’ordine del giorno nel calcio moderno).

Il Re degli autogol

Passo dopo passo sino alla meta, con testa, passione e caparbietà. Così si è tolto persino la soddisfazione azzurra come tanti rossoblù in quegli anni. Giocò tre partite con la maglia della Nazionale. La più importante, indubbiamente, fu quella d’esordio nei Mondiali in Messico nel 1970, contro la Svezia. «Mi sarei aspettato di tutto dalla vita, ma non di vedere Niccolai in mondovisione», commentò il suo allenatore Manlio Scopigno appena saputo della convocazione evidenziando così – con una battuta apparente – il grande traguardo ottenuto grazie ai sacrifici da un ragazzo come tanti partito dal basso. E diventato un signore del calcio, in tutti i sensi. Per quanto il suo ricordo - ingiustamente - sia ancora oggi accostato a degli errori. Si è fatto presto, sin troppo, a ribattezzarlo il “Re degli autogol”. A far rumore è stato soprattutto quello contro la Juventus nella sfida decisiva per lo scudetto a Torino. Sul punteggio di 0-0, nel tentativo di respingere un cross di Furino, ha anticipato di testa il portiere Albertosi e spedito la palla nella propria porta. Come al solito ci ha pensato poi Riva a risolvere tutto con una doppietta, la partita è finita così 2-2 e i bianconeri sono rimasti a distanza di sicurezza.

Niccolai ha “firmato” in tutto sei autogol in carriera. Ma, probabilmente, più che per il numero (l’interista Riccardo Ferri e il milanista Franco Baresi, tanto per intendersi, ne hanno collezionato due in più), è finito, suo malgrado, nella leggenda mediatica per la tipologia, con palle all’incrocio dei pali o traiettorie impossibili. Come se fossero degli autogol d’autore. Inizialmente, l’etichetta lo infastidiva, e non poco. Col tempo, è stato poi lui il primo a scherzarci sopra.

Campione dentro e fuori

Campione a 360 gradi. «Un grande sportivo, un uomo educato, gentile, rispettoso, cordiale, che sapeva farsi voler bene». Le parole scelte ieri dal Cagliari per l’ultimo saluto attraverso i social non sono state casuali. Del resto, uno che di nome faceva Comunardo non poteva non lasciare qualcosa di speciale lungo il suo cammino. Fu il padre, ex portiere del Livorno e anti-fascista, a volerlo chiamare così ispirandosi alla Comune di Parigi di fine Ottocento. Un ideale che il figlio, a modo suo, ha trasmesso in campo, aggiungendo al talento un grande spirito di abnegazione. Anche per questo gli allenatori si fidavano ciecamente di lui mentre i compagni lo adoravano, in primis Gigi Riva. Nel 1976 il sofferto addio all’Isola, con il trasferimento al Perugia per poi chiudere la carriera in Serie C col Prato, praticamente sotto casa. È stato poi selezionatore delle giovanili azzurre tenendo a battesimo, tra i tanti, Gianluigi Buffon e Francesco Totti. Tra il 1993 e il 1994 ha allenato anche la nazionale femminile. Un maestro di calcio, un maestro di vita. Rossoblù per sempre.

