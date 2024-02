Addio a Navalny, muore l’eroe anti-Putin 

Mosca. A 47 anni, e senza alcun segnale che facesse pensare a problemi gravi di salute, Alexei Navalny, il più noto oppositore di Vladimir Putin, è morto improvvisamente nella colonia penale della regione artica dove era detenuto. Una notizia caduta come una bomba su una Russia che il mese prossimo è chiamata alle urne per le elezioni presidenziali in cui Vladimir Putin si presenta per un quinto mandato. Diversi leader occidentali, primo fra tutti Joe Biden, hanno accusato direttamente Mosca. Affermazioni respinte dal Cremlino come «assolutamente inaccettabili». La notizia del decesso è stata data dal Servizio penitenziario federale, secondo il quale Navalny si è sentito male dopo la passeggiata mattutina. Il vicino ospedale ha confermato che il personale sanitario della prigione è intervenuto subito e sette minuti dopo è arrivata un’ambulanza, ma dopo tentativi di rianimazione che sono durati 30 minuti, il detenuto è stato dichiarato morto. La televisione Russia Today ha ipotizzato che si sia trattato di un “coagulo di sangue”, una trombosi o un’embolia. Ma le autorità hanno invitato ad attendere i risultati degli esami forensi.

Carcere duro

La portavoce di Navalny, Kira Yarmysh, così come la moglie dell’oppositore, Yulia, hanno detto di non potere confermare la notizia. L’avvocato del dissidente e alcuni familiari, ha aggiunto Yarmysh, sono partiti durante la notte alla volta di Kharp, la città più vicina alla colonia penale, 1.900 chilometri a nord di Mosca, e arriveranno oggi. Ogni tentativo di mettersi in contatto con i responsabili del carcere è risultato vano. Una situazione che ricorda quella verificatasi nel dicembre scorso, quando Navalny scomparve dalla prigione dove era detenuto a 250 chilometri da Mosca. Solo dopo una ventina di giorni si venne a sapere che si trovava nella nuova colonia penale, la IK-3, nel distretto di Yamalo-Nenets. Su una cosa, però, tutti concordano: Navanly non aveva mostrato alcun segno di problemi di salute. Il suo braccio destro, Leonid Volkov, in un colloquio in videoconferenza il 13 febbraio con un gruppo di diplomatici europei, aveva assicurato che il detenuto era «in condizioni psicofisiche sorprendentemente buone». Certo, su di lui pesavano le dure condizioni carcerarie, ha detto il Premio Nobel russo Dmitry Muratov. In particolare i frequenti confinamenti in cella di punizione denunciati dallo stesso Navanly per infrazioni al regolamento.

Voce indomabile

L’ultimo lo aveva segnalato il 14 febbraio, affermando che si trattava della quarta volta che un simile provvedimento veniva preso contro di lui da quando era stato trasferito nella nuova prigione. Ma l’oppositore continuava a far sentire la sua voce attraverso i social media. Come nello stesso giorno di San Valentino, quando su X aveva postato una dedica alla moglie. «Sento che mi sei vicina ogni secondo e ti amo sempre di più», aveva scritto. Ieri sera in diverse città della Russia, compresa Mosca, i canali Telegram dell’opposizione hanno segnalato iniziative di alcune decine di cittadini che hanno deposto fiori su improvvisati memoriali dedicati a Navalny. La Procura della capitale ha messo in guardia dal partecipare a una manifestazione per la quale si erano diffusi diversi appelli via Internet.

