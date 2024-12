Addio a Natale Todde, il politico dalla parte degli ultimi 

«Chissà se la Madonna mi farà arrivare alla prossima festa di Santa Maria», aveva detto il giorno dell’Immacolata. Ma Natale Todde, 78 anni, una vita nella politica e spesa per aiutare gli altri, non riuscirà ad arrivare al prossimo settembre, alle giornate della festa di Santa Maria di Cepola a cui teneva tantissimo. Se n’è andato ieri, vinto da una brutta malattia che se l’è portato via in pochi mesi.

Nonostante stesse già molto male, fino a qualche giorno fa lo si vedeva girare come sempre sulla sua bicicletta per le strade del centro dove tutti lo fermavano per un saluto. Era stato consigliere comunale nelle due legislature di Graziano Milia dal 1993 al 1997 e poi dal 1997 al 2001, quando era stato anche presidente della commissione Pubblica istruzione. Era socio dell’Anmi, l’associazione marinai d’Italia di cui andava fiero ed era un pilastro del Comitato di Santa Maria .

«Natale era per me un fratello maggiore» dice commosso il sindaco Graziano Milia, «una persona generosa e buona impegnata in vari settori, dalla politica all’Anmi ed era il vero motore del Comitato di Santa Maria. Mancherà a tutti, non solo a me ma credo a tanti».

Quel messaggio nel giorno dell’Immacolata era alla presidente del consiglio Rita Murgioni: «Gli avevo mandato una foto della Madonna a cui era molto devoto» ricorda, «e lui mi aveva detto “chissà se mi farà arrivare alla prossima festa”. Gli avevo risposto “ma figurati se con tutto quello che hai fatto per Lei, non ti aiuterà”. Purtroppo non è andata così. Di Natale, oltre al suo grande impegno nella politica, voglio ricordare soprattutto la sua grande sincerità e sensibilità verso gli ultimi e i bisognosi».

Uno degli ultimi ad andare a trovarlo all’ospedale dove era ricoverato da qualche giorno, è stato il consigliere Tonio Pani: «Mi sono sentito come una voce dentro, che dovevo andare, prima che fosse troppo tardi» dice, «e sono contento di essere riuscito a salutarlo. Io e Natale ci volevamo un gran bene, le nostre famiglie si conoscevano da sempre».

