Addio a Napolitano Macron e Steinmeier oggi a Montecitorio 

Nello spazio che oggi alla Camera accoglierà il feretro del presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano ci sono due simboli che meglio non possono rappresentare il suo impegno politico e istituzionale: la bandiera dell’Italia e quella dell’Europa, listate a lutto. I funerali di Stato, con rito laico, inizieranno alle 11,30 nell’Aula di Montecitorio: a rendere omaggio a Napolitano arriveranno anche il presidente francese Emmanuel Macron e il presidente federale tedesco Frank-Walter Steinmeier. La cerimonia durerà un’ora e mezzo. A scegliere gli oratori è stata la famiglia Napolitano: parleranno i presidenti del Senato Ignazio la Russa e della Camera Lorenzo Fontana. Poi l’ex premier ed ex presidente della Corte costituzionale Giuliano Amato, il commissario europeo Paolo Gentiloni, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei governi Berlusconi, Gianni Letta, e l’ex parlamentare Pci-Pds-Pd Anna Finocchiaro. Saranno ascoltate anche le parole del cardinale Gianfranco Ravasi, per continuare a intrecciare il delicato filo fra l’esperienza del presidente laico e la dimensione religiosa dopo la storica visita di domenica di Papa Francesco alla camera ardente allestita al Senato. Gli ultimi interventi di commiato saranno riservati alla famiglia, al figlio Giulio Napolitano e alla nipote Sofia.

Onori militari

Il capo dello Stato Sergio Mattarella giungerà a Montecitorio pochi minuti prima dell’arrivo da palazzo Madama del feretro, che sarà portato a spalla da otto militari di diverse Armi nella camera ardente vegliata da sei corazzieri. Fra le autorità sono attesi anche il presidente albanese Edi Rama, la duchessa Di Edimburgo Sophie di Wessex, i capitani reggenti di San Marino, i presidenti emeriti di Portogallo, Slovenia e Austria. Il Parlamento europeo sarà rappresentato dalla vicepresidente, ed eurodeputata del Pd, Pina Picierno, mentre per tutta la giornata le bandiere dell’Ue e italiane al Parlamento europeo a Bruxelles sono rimaste a mezz’asta. Sulle facciate di tutti gli edifici pubblici bandiere a mezz’asta, listate a lutto quelle poste all’interno. Il feretro di Napolitano sarà accolto alla Camera da un picchetto dei corazzieri, il cerimoniale dei funerali di Stato prevede anche la presenza di sei carabinieri in alta uniforme per gli onori militari.

Le regole

Per la giornata di lutto sono state organizzate anche iniziative in varie città d’Italia: il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha disposto l’allestimento di un maxischermo nella Sala dei Baroni al Maschio Angioino su cui verranno diffuse le immagini delle esequie trasmesse dalla Rai. I funerali di Stato sono riservati ai presidenti degli organismi costituzionali, agli ex presidenti della Repubblica e agli ex premier, ai ministri deceduti durante la loro permanenza in carica, alle persone che hanno reso onore alla nazione e alle vittime del terrorismo. Sono regolati dalla legge numero 36 del 7 febbraio 1987. A decidere è comunque un ufficio della presidenza del Consiglio che gestisce il cerimoniale di Stato. Anche il lutto nazionale è deciso dal cerimoniale di Stato in base alle leggi vigenti, che riconoscono anche per gli ex presidenti del Consiglio e gli ex presidenti della Repubblica la possibilità di proclamarlo.

