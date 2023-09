Addio a Napolitano, il primo presidente due volte al Quirinale 

È stato l'uomo delle riforme a tutti i costi, napoletano di gran classe, elegante e «pignolo», come egli stesso si è definito. Giorgio Napolitano, morto alle 19.45 di ieri, è stato il primo nella storia della Repubblica ad essere presidente due volte: rieletto al Quirinale nel 2013 dopo la prima volta del 2006. Attento ad ogni dettaglio, lavoratore instancabile, profondo conoscitore della vita parlamentare e delle dinamiche politiche dell'intera storia repubblicana.

Il periodo più buio

Sempre accompagnato con discrezione dalla moglie Clio, “re Giorgio” ha dovuto affrontare quello che in molti considerano il periodo più buio degli ultimi 50 anni, navigando a vista tra gli scogli di una durissima crisi economica. E lo ha fatto con una convinzione incrollabile: che l'Italia avesse bisogno di stabilità politica, per questo ha cercato sempre di evitare scioglimenti anticipati della legislatura. Certamente il momento peggiore è stato il suo coinvolgimento indiretto nel processo sulla presunta trattativa Stato-mafia con l'eccezionale deposizione alla Corte di Palermo in trasferta al Quirinale. Ha mantenuto sempre l'impegno preso il 15 maggio del 2006 quando promise davanti alle Camere che non sarebbe mai stato il capo dello Stato della maggioranza che lo aveva eletto, ma che avrebbe sempre guardato all'interesse generale del Paese.

Lo scettro del Quirinale

E così è stato, visto che dopo essere salito sul Colle più alto della politica italiana con i soli voti del centrosinistra, ha chiuso il primo settennato con l'aperto sostegno del centrodestra. Un sostegno che si è via via raffreddato durante lo storico bis nel 2013 al Quirinale che ha visto Silvio Berlusconi condannato e spesso i suoi all'attacco politico del presidente. L'elezione del 2006 non era per niente scontata. La sua provenienza dal Pci lo faceva guardare con sospetto dal centrodestra berlusconiano. Ma il fatto di essere il primo dirigente comunista a diventare presidente della Repubblica non ha impedito al Cavaliere di riservargli, dopo poco, pubbliche lodi. Fino alla richiesta di far restare lui al Quirinale. Un Parlamento annichilito, gli consegnò di nuovo lo scettro del Colle, inondandolo di applausi mentre Napolitano teneva nell'aula di Montecitorio un discorso durissimo nei confronti di un'intera classe politica.

Il governo tecnico

Il passaggio che lo consegnerà alla storia come “re Giorgio” (così lo incoronò il New York Times) è quello che nel novembre 2011 porta Mario Monti a palazzo Chigi. I critici parleranno di Repubblica presidenziale. Evitato il default, l'Italia non riesce a schivare la recessione. I risultati elettorali che non diedero una maggioranza chiara, i veti incrociati dei partiti spinsero quindi Napolitano a nominare Enrico Letta. Poi l'ascesa di Renzi. Napolitano ha rassegnato le dimissioni il 14 gennaio 2015. È divenuto poi senatore di diritto a vita quale presidente emerito della Repubblica.

Le reazioni

Tantissimi i messaggi di cordoglio. «Nella vita di Giorgio Napolitano si specchia larga parte della storia della seconda metà del Novecento», ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ricorda: «Ha interpretato significative battaglie per lo sviluppo sociale, la pace e il progresso dell'Italia e dell'Europa». Da Palazzo Chigi, la premier Giorgia Meloni ha espresso, «cordoglio, a nome del Governo italiano»; ed è colmo di tenerezza il telegramma di Papa Francesco alla vedova Clio Bittoni: «Conservo grata memoria degli incontri con lui, durante i quali ne ho apprezzato l'umanità e la lungimiranza nell'assumere con rettitudine scelte importanti». L'ex premier Mario Draghi: «Un protagonista della storia italiana ed europea degli ultimi settant'anni». La segretaria del Pd Elly Schlein: «Perdiamo un protagonista della storia del nostro Paese»; il leader della Lega Matteo Salvini: «Una preghiera». Il segretario e vicepremier FI, Antonio Tajani: «Protagonista della storia politica italiana». E il commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni: «Se ne va uno statista italiano ed europeo». Matteo Renzi, leader di Iv: «Grazie per come hai servito le istituzioni, caro presidente».

