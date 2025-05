Addio a Mujica, il presidente anti-spreco 

José Pepe Mujica, presidente dell'Uruguay dal 2010 al 2015, è morto ieri a Montevideo. Aveva 89 anni. Dall’aprile dell’anno scorso era malato: gli venne diagnosticato un cancro all'esofago. Ad annunciare il decesso dell’ex premier anti-spreco, molto amato nel suo Paese, è stato Yamandú Orsi, delfino dello stesso Mujica alla guida dello Stato latino-americano. La notizia è stata pubblicata sui social media istituzionali. «È con profondo dolore che annunciamo la scomparsa del nostro collega Pepe Mujica. Presidente, attivista, riferimento e leader. Ci mancherai tanto, caro. Grazie per tutto ciò che ci hai dato e per il tuo profondo amore per il tuo popolo», ha scritto Orsi.

Prima di essere eletto alla presidenza dell’Uruguay, Mujica era stato senatore e ministro dell'Agricoltura. La sua azione politica si è contraddistinta per la sobrietà e la parsimonia. «Io consumo il necessario», amava ripetere. «Quando compro qualcosa, non la acquisto con i soldi ma con il tempo della mia vita che è servito per guadagnarli. E il tempo della vita è un bene nei confronti del quale bisogna essere avari». Mujica è stato anche un guerrigliero: negli anni Sessanta militò nei Tupamaros, movimento che si ispirava alla rivoluzione castrista cubana e difendeva i contadini. Negli anni della dittatura, dal 1973 al 1985, fu un detenuto politico. Poi col ritorno alla democrazia ottenne l’amnistia.

