Addio a Modolo, l’Isola piange il signore del velluto  

« S’arte tua pro s’arte mea ». È la frase-dedica, impressa da Costantino Nivola su un suo dipinto, che Paolo Modolo amava ripetere. Soprattutto per farsi due risate da condividere. «Mi aveva proposto uno scambio alla pari: un suo quadro per un mio abito», diceva il sarto oranese. «A me, però, servivano soldi perché avevo appena iniziato a lavorare. Alla fine avevo accettato». Ecco l’aneddoto che svela un uomo buono, genuino, dalla manualità sconfinata. Su mastru ‘e pannu si è spento ieri mattina a 77 anni, nella sua Orani. L’Isola piange quell’artigiano che strizzava l’occhio alla moda. Con le sue creazioni aveva conquistato Gigi Riva, Francesco Cossiga e Vittorio Sgarbi.

Il re del velluto

Umiltà da sbandierare di continuo. Nonostante i successi, Paolo Modolo non ha mai cambiato di una virgola il suo approccio. Lavoro duro, anche 14 ore al giorno, per assecondare le richieste della sua clientela, con accanto il figlio Francesco e il nipote Salvatore. Sì, perché se da una parte c’erano gli abiti da preparare per il presidente della Repubblica Francesco Cossiga, dall’altra c’erano sempre i pastori del territorio da accontentare. «I miei primi clienti sono sempre stati loro», amava ripetere il sarto barbaricino. Nel 2014, in occasione di un evento di Confindustria che lo aveva visto protagonista e premiato per la sua carriera, aveva poi aggiunto: «Il pastore ci ha sempre dato una garanzia. Ha stabilito che il velluto dovesse andare e si dovesse vendere per sempre». D’altronde, Modolo amava puntualizzare: « Deo so izzu ‘e pastore ! Avevo la passione per la sartoria fin da bambino, già a 5 anni. Mi ricordo che ho fatto sei anni di apprendistato, senza alcuna retribuzione».

Nuovi orizzonti

Il mondo delle campagne da coccolare e custodire. Eppure, nella mente di quest’uomo estroso balenavano pure altri traguardi. Così, il tessuto isolano per eccellenza, il velluto, ha avuto un cambio di rotta: dalle campagne, dal vestiario dei pastori, è arrivato in passerella. Modolo ha sfilato con i suoi abiti a Tokyo, Londra, Milano, Roma, Torino e Firenze. I suoi lavori erano conosciuti ovunque. «Paolo Modolo ha fatto diventare il nostro paese un marchio», afferma l’ex primo cittadino, Antonio Fadda: «Se tutti riconoscono Orani come il centro del velluto, il merito è soprattutto suo. Nella sua bottega era consuetudine incontrare le personalità più disparate». In testa Francesco Cossiga. Grazie al presidente “picconatore” il velluto sardo è approdato nei palazzi romani. Le richieste di quell’abito così elegante, e al tempo stesso resistente, aumentarono in maniera considerevole. «Una delle più grandi soddisfazioni? Sapere che il primo abito in velluto arrivato a Palazzo Madama fosse il mio - diceva Modolo -. Cossiga è stato fondamentale per la mia notorietà fuori dall’Isola».

Il ricordo

«I capi in velluto di Paolo Modolo hanno interpretato, con semplicità, la tradizione agropastorale della nostra Sardegna, facendo apprezzare in tutto il mondo l’abito “tipico”, indossato con orgoglio da personaggi famosi come il presidente Cossiga – ricorda il governatore, Christian Solinas –. In pochi giorni la Sardegna perde, dopo Gigi Riva, un altro pezzo della sua storia». Il sindaco di Orani, Marco Ziranu: «Se ne va un uomo che è riuscito a portare in alto il valore del velluto sardo e il nome di Orani». La giornalista Mediaset, Roberta Floris, conclude: «Uomo integro, serio, dedito al lavoro e alla famiglia. Semplice ma anche fiero, generoso, ospitale, simpatico e affettuoso. Di Paolo Modolo conservo un ricordo straordinario. Per la persona che era, per l’impegno e la dedizione che lo hanno sempre contraddistinto nella sua attività sartoriale, con la quale ha saputo dare forma e colore all’identità e alla fierezza tipicamente sarda. Ha vissuto da protagonista, ma con l’umiltà che appartiene solo ai grandi». I funerali previsti oggi alle 16, nella chiesa di Sant’Andrea a Orani

RIPRODUZIONE RISERVATA