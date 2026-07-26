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Quartucciu.
27 luglio 2026 alle 01:08

Addio a Mirella, la barista di Sant’Isidoro 

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Sant’Isidoro in lutto per Mirella Bertelle, scomparsa ieri a 86 anni, che insieme al marito Silvio Melis gestì il primo per lungo tempo unico bar della borgata, tra gli anni ‘60 e ‘90. Nata a Pedavena, in provincia di Belluno, era arrivata a Sant’Isidoro nel 1968. Il suo locale divenne presto un punto di riferimento per residenti e famiglie in vacanza.

«I ragazzi trascorrevano i pomeriggi giocando a biliardo e ai “marzianetti”, mentre per i bambini il gelato o la cassata rappresentavano il premio dei fine settimana estivi. È stata sempre disponibile con tutti», ricorda la figlia Caterina. Il cordoglio ai familiari è arrivato anche dall’amministrazione comunale di Quartucciu: «Con coraggio decisero di investire nel territorio. Il marito Silvio diceva sempre che con quella coraggiosa attività avrebbe riportato Sant’Isidoro “in auge”», ricorda la vicesindaca Elisabetta Contini. Mirella era conosciuta anche per i suoi lavori di sartoria, senza chiedere denaro.

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