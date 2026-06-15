Addio a Michelina, paese sotto choc 

È volata via all’improvviso, con la leggerezza di un angelo, inondando di dolore una comunità vasta ben oltre i confini di Ollolai, il suo paese. Michelina Arbau aveva appena tre mesi, tanti sorrisi attorno e le coccole dei genitori. È volata in Cielo dopo una domenica speciale perché nella chiesa parrocchiale di san Michele Arcangelo era il giorno delle cresime. E tra i ragazzi in festa c’erano il fratello e la sorella di Michelina. Lei era tra le braccia del padre che la cullava con tenerezza mentre seguiva la messa solenne. Nel pomeriggio, dopo il pranzo in ristorante, la festa si è rabbuiata ed è iniziato l’incubo.

L’allarme

La mamma ha visto che qualcosa non andava nella sua bimba, si è preoccupata e ha fatto scattare l’allarme. Due ambulanze si sono precipitate in casa, è arrivato anche l’elicottero che ha portato d’urgenza la piccola all’ospedale di Nuoro. Cinque ore col fiato sospeso, in cui tutti a Ollolai hanno pregato la Madonna e i santi perché Michelina potesse tornare a casa tra i sorrisi. Invece, la malasorte se l’è portata via, senza un perché. I medici del San Francesco, dopo tutti i tentativi possibili per rianimare la piccola, si sono dovuti arrendere.

Il parroco

«Sono attonito, basito», confessa il parroco don Franco Pala che domenica ha accolto in chiesa i familiari di Michelina. «Ho visto la bambina serena, addormentata tra le braccia del babbo», ricorda. «Non si poteva pensare a quello che sarebbe successo, niente faceva sospettare una tragedia simile che ci colpisce e ci addolora. Siamo chiamati a dare conforto ai genitori e a tutti i familiari», sottolinea con tristezza. E aggiunge: «Questo momento ci fa riflettere, nell’ottica della volontà di Dio anche se umanamente è difficile da accettare. Dobbiamo pregare tutti ed essere vicini con la discrezione e il rispetto perché il dolore è grande».

Lo choc

«L’intervento dell’elicottero ci ha fatto sperare, abbiamo pensato che la piccola si potesse riprendere. Invece non è andata così, siamo sotto choc, senza parole», dice il nuovo sindaco Salvatore Zedde che, come il parroco, interpreta il dolore profondo del paese. «Siamo caduti nel dramma, nel dolore, nella tristezza. Tutta la comunità è vicina alla famiglia. Il giorno del funerale a Ollolai sarà lutto cittadino», aggiunge Zedde. La data non si conosce ancora perché la piccola dall’ospedale San Francesco ieri è stata trasferita a Cagliari. L’autorità giudiziaria ha disposto l’autopsia per capire cosa abbia scatenato la tragedia. Solo dopo tutti gli adempimenti, Michelina potrà tornare a Ollolai, non più nella sua culla, come ognuno domenica sera ha sperato, ma dentro una piccola bara bianca.

Cordoglio

La notizia ha commosso tutta la Barbagia. La famiglia della piccola è molto nota: i genitori, Michele e Michela, sono entrambi giornalisti, lo zio Efisio Arbau è stato sindaco di Ollolai.

Il dramma suscita sgomento anche nei paesi vicini. L’Asd Atletica Orani, associazione di cui fa parte la sorella di Michelina, pubblica un post con un fiocco nero e poche parole: «Sconvolti e ancora increduli tutti i dirigenti, tesserati e atleti si uniscono all’immenso dolore della famiglia». Anche l’amministrazione comunale di Orani esprime «sincera vicinanza alla famiglia e alla comunità di Ollolai». E poi: «Condividendo il dolore e lo sgomento Orani si raccoglie in un rispettoso e silenzioso abbraccio». Cordoglio anche dal Comune di Mamoiada.

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