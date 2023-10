Addio a Michele Bonafede, sindaco per diciannove anni 

Si è spento lunedì Michele Bonafede, 78 anni, sindaco Pci-Pds di Gadoni dal 1982 al 2001. Un ventennio in cui da protagonista ha scritto la storia del centro barbaricino. Tante le opere realizzate nel corso dei suoi mandati: la circonvallazione, diversi interventi sulla viabilità urbana e rurale, la scuola dell'infanzia e la scuola elementare, diverse piazze, il cantiere forestale. E poi le battaglie al fianco dei minatori. «Perdiamo una persona capace e per i suoi tempi, lungimirante e innovativa che davvero tanto ha fatto per la nostra comunità- scrive in una nota l’amministrazione comunale di Gadoni-. In questo triste momento ci stringiamo ai suoi familiari con affetto e con sentimenti di gratitudine e riconoscenza».

RIPRODUZIONE RISERVATA