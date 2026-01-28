Addio a Menichelli, “l’angelo azzurro” 

ROMA. Franco Menichelli ora volteggia tra gli angeli. Se n’è andato a 85 anni l'atleta simbolo della ginnastica artistica nell'Italia del boom, tra Roma 1960 e Tokyo '64, il “campione” per eccellenza prima dell'era Chechi. In Giappone conquistò l'oro del corpo libero tra i giganti di casa, più l'argento agli anelli e il bronzo alle parallele pari, e fu ribattezzato l’ Angelo azzurro . Ma la sua faccia pulita era già stata iconica quattro anni prima, a Roma 1960. Nell'Italia che dal dopoguerra si riaffacciava al boom, il ginnasta romano regalò a una nazione sportivamente ancora “povera” e in via di ricostruzione la prima medaglia della ginnastica nel dopoguerra: il bronzo a squadre sul palcoscenico di Caracalla (con Giovanni Carminucci, Angelo Vicardi, Pasquale Carminucci, Gianfranco Marzolla e Orlando Polmonari). Nella sua città aggiunse anche il podio del corpo libero, un altro bronzo. Poi a Tokyo l'exploit definitivo. Raccontò poi Menichelli che la prova a squadre di quell'Olimpiade giapponese, con l'Italia quarta, lo aveva insospettito per i voti bassi dati da un giudice australiano, “ammaliato” dagli esercizi degli atleti di casa e dei russi. Si rifece nel corpo libero, con uno storico oro. Per lui anche 6 ori, 3 argenti e 4 bronzi europei e 3 bronzi mondiali. Un’autentica leggenda dello sport italiano.

