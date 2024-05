Addio a Maurizio Cossu, una vita nel mondo del basket 

Cagliari ha perso uno sportivo, un commerciante conosciuto, un amico per tantissimi. Maurizio Cossu se ne è andato in silenzio, una condizione a cui lo aveva costretto una malattia inesorabile. Lui che della parola, dell’ironia, dell’amicizia è stato un esempio, fin da ragazzo e poi via via negli anni, in quel pianeta del basket cagliaritano unito da un filo invisibile ma fortissimo. Aveva 72 anni, quarant’anni fa il suo “Sport Shop” in via Scano, negozio all’avanguardia per quei tempi dove il basket era legge e il calcio era a bordocampo, era diventato il punto d’incontro dei cestisti. Lì, fra le nuove Adidas e le tute Converse, sono nate amicizie e grandi rivalità, come quella fra Esperia e Csm, per intenderci. “Malloreddu”, il suo soprannome eterno, è stato un cestista di alto livello nell’Aquila, pur avendo un fisico decisamente normale: per la sua velocità e abilità, la Fag Partenope di Napoli si avvicinò a lui ma decise poi di prendere un altro play. Se ne va con Maurizio Cossu un pezzo di storia sportiva della città, un indimenticabile uomo “di cricca” confortato e amato, negli ultimi anni, dalla sua splendida famiglia e dagli amici che non lo hanno mai lasciato solo. Ieri l’affollato funerale nella basilica di Bonaria. (e.p.)

