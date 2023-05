Addio a Matteo Coinu,  ex sindaco e colonna della Dc 

Si è spento dopo una lunga malattia Matteo Congiu, sindaco di Fonni negli anni 80 e consigliere comunale per un decennio. Padre di Stefano, anch’egli ex primo cittadino e consigliere regionale di Forza Italia, è stato un elemento di spicco della Dc, lavorando a diverse battaglie per le zone interne.

«Perdiamo un autorevole guida della comunità». dice la sindaca Daniela Falconi. «Al di là delle diverse vedute, lo ricorderò Coinu per il suo grande rispetto. Non mancava di fare un salto in Municipio per un saluto o dei saggi consigli, sempre graditissimi. Alla sua famiglia, l’abbraccio mio e di tutta l’amministrazione comunale». I funerali oggi alle 16 nella Basilica dei Martiri. (g.i.o.)

