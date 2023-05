Addio a Marras, il sindaco dell’automomia 

La famiglia Locci era amica di Marras e della sua famiglia. Il primo cittadino ricorda quando da studente andò varie volte in Inghilterra per perfezionare la lingua e Marras lo volle come braccio destro delle associazioni che portavano i ragazzi tre mesi nei college inglesi. «Avevamo la passione per i viaggi scolastici. Era sempre pronto a divertirsi coi giovani. Ricordo le giornate in cui ballava insieme a noi a Londra e nelle feste di famiglia, era un bravo ballerino, insieme alla moglie Rita. Appoggiò la mia candidatura e mi è stato vicino nelle scelte politiche. Giuseppe ci mancherà tanto, era una persona pulita e sempre diretta. Non amava le risse ma la pace tra le persone, aveva un animo d’oro. È una grossa perdita per la nostra comunità». Con voce che a stento riesce a trattenere la commozione, Locci ricorda che negli anni Marras ha dovuto combattere contro diverse patologie. «Lo ha fatto da leone. Rimarrà un esempio per Monserrato».

Monserrato piange il suo primo sindaco. Giuseppe Marras si è spento ieri mattina. Aveva 75 anni. Fu eletto nelle fila della Dc nel 1992, subito dopo che la città ottenne l'autonomia da Cagliari diventando Comune, e rimase in carica fino al 1995. Nel 1978 fu presidente della Pro Loco. Ha insegnato inglese al liceo scientifico Pacinotti e dato ripetizioni a tanti allievi. La camera ardente sarà allestita oggi dalle 10 nella sala consiliare del Comune. Il funerale si terrà alle 15 nella chiesa del Santissimo Redentore.

Il ricordo di Locci

«Ho appreso della sua scomparsa con tanta tristezza», commenta il sindaco Tomaso Locci. «Era una persona splendida. Ha dato tutto se stesso per cambiare Monserrato. Era sempre vicino alla gente, un politico di razza».

La famiglia Locci era amica di Marras e della sua famiglia. Il primo cittadino ricorda quando da studente andò varie volte in Inghilterra per perfezionare la lingua e Marras lo volle come braccio destro delle associazioni che portavano i ragazzi tre mesi nei college inglesi. «Avevamo la passione per i viaggi scolastici. Era sempre pronto a divertirsi coi giovani. Ricordo le giornate in cui ballava insieme a noi a Londra e nelle feste di famiglia, era un bravo ballerino, insieme alla moglie Rita. Appoggiò la mia candidatura e mi è stato vicino nelle scelte politiche. Giuseppe ci mancherà tanto, era una persona pulita e sempre diretta. Non amava le risse ma la pace tra le persone, aveva un animo d’oro. È una grossa perdita per la nostra comunità». Con voce che a stento riesce a trattenere la commozione, Locci ricorda che negli anni Marras ha dovuto combattere contro diverse patologie. «Lo ha fatto da leone. Rimarrà un esempio per Monserrato».

Cordoglio

Gianni Argiolas invece è stato assessore al Commercio, agricoltura, turismo, trasporti e viabilità nella Giunta Marras. «Una persona squisita», dice, «che ha guidato come primo sindaco la nostra comunità monserratina con il vero spirito dell’autonomia appena riconquistata. Ho avuto l'onore e il piacere, ultimo arrivato nella nostra Democrazia cristiana, di far parte della sua Giunta. Mi piace ricordare la sua grande disponibilità nell'ascolto dei problemi della gente e la fiducia e l'entusiasmo che trasmetteva per cercare di dare voce alle molte aspettative come nuovo Comune». Cordoglio anche nei gruppi social monserratini, soprattutto da parte dei suoi ex studenti: «Ciao prof, sei stato un grande, mi hai insegnato molto», «professor Marras, bellissimi ricordi negli anni del Liceo», sono solo alcuni dei tantissimi commenti.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata