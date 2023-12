Era l’ultima deputata della prima legislatura ancora in vita, e a lei si deve la scelta della mimosa come simbolo della giornata internazionale delle donne, l’8 marzo. È morta a 102 anni a Roma Marisa Cinciari, ex partigiana, da sempre nota col cognome del marito Franco Rodano: insieme guidarono l’ala cattolica nel Pci. Eletta per la prima volta nel 1948, rimase alla Camera per 20 anni e fu poi anche senatrice ed europarlamentare.