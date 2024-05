Addio a Marina Casana Dopo il suo sequestro  il processo all’Anonima 

Quel ricordo ha lasciato un segno profondo nella vita di Marina Casana, morta, all’età di 61 anni, all’ospedale Gradenigo di Torino dove era ricoverata da una decina di giorni. Impossibile dimenticare, coprire con il velo dell’oblio la drammatica esperienza del sequestro in Sardegna. Era il 1979, 22 agosto. Lei e il fratello Giorgio finiscono nella rete dei ladri di uomini e donne, sottratti per 61 giorni al tempo gioioso della giovinezza. È il rapimento più rocambolesco, per il luogo e le modalità, nella tristissima storia dei sequestri di persona in Sardegna. Una spensierata giornata nel mare cristallino dell’Iglesiente, a Capo Pecora, si trasforma nel peggiore degli incubi. Sei banditi si calano da una ripida parete rocciosa e raggiungono lo scoglio in cui si trovano Marina, allora 16enne, il fratello Giorgio 15 anni, i genitori e due amici di famiglia.

Il sequestro

La sequenza di quel crimine nel racconto del magistrato Ettore Angioni, che ha coordinato l’attività di indagine: «I banditi arrivano sullo scoglio armati e mascherati, vestiti con gli abiti normalmente indossati dai pastori, scarponi, giacche e pantaloni di velluto. Il padre dei giovani pensa a una rapina. Tira fuori dal portafoglio 50 mila lire. È tutto quello che ho. Prendeteli e andate via. Loro replicano: non è una rapina, è un sequestro di persona». Il piano criminale prevede di portare via solo Marina. La mamma dei ragazzi intima ai banditi, con la forza della disperazione, di prelevare anche l’altro figlio per non lasciare da sola la ragazza. La fuga avviene a bordo del gommone che la famiglia Casana aveva utilizzato per raggiungere lo scoglio. «Una storia che se non fosse drammatica, sarebbe tragicomica. Non solo ho dovuto ripescare uno dei banditi che era caduto in mare e che non sapeva nuotare – dirà molti anni dopo Giorgio Casana - ma addirittura sono stato costretto a guidare il gommone fino a riva perché i rapitori non erano in grado di farlo». Il viaggio si conclude nella parte più impervia dell’Isola, all’Hotel Supramonte, dove anche Marina e Giorgio vengono tenuti prigionieri. Il 1979 è un anno terribile: quindici sequestri di persona, la maggior parte tra luglio e agosto. Quel sequestro si conclude il 20 ottobre con il pagamento del riscatto e il ritorno a casa dei due ragazzi.

Dolore e silenzio

Marina ha scelto la strada del silenzio a parte le memorie definitive lasciate di recente in un docufilm. Giorgio, pur con fatica e tormento, è stato più prodigo di parole e ricordi dolorosi. E nel giorno dell’addio alla sorella le ha reso omaggio in questo modo: «Quegli occhi come il mare sono l’immagine di lei che mi porterò dietro per sempre. Non li ha mai perduti nemmeno adesso. Credo che il suo ricordo vivrà sempre nelle parole dei suoi amici, ne aveva tanti». Ettore Angioni, che ha ripercorso in un libro il sequestro, rammenta quanto i due giovani abbiano contribuito ad assicurare alla giustizia i responsabili del rapimento: «Con grande lucidità hanno fornito a noi magistrati dettagli determinanti che ci hanno aiutato a dare un nome e un volto ai banditi. Marina aveva fissato nella sua mente tanti particolari che si sono rivelati fondamentali. Con loro, nel corso degli anni, ho mantenuto un rapporto molto stretto. Ricordo i sopralluoghi a Capo Pecora per ricostruire i momenti del sequestro. Poi, grazie al pentito Luciano Gregoriani, siamo riusciti a dare un colpo decisivo all’Anonima attraverso le indagini e il maxi dibattimento nell’aula bunker di Montemixi a Cagliari con 12 sequestri messi in atto da quel sistema criminale».

L’ultimo saluto

Per il rapimento dei fratelli Casana sono state emesse undici condanne per complessivi 198 anni di carcere. Tra i componenti della banda anche Salvatore Fais, “Speedy Gonzales”, morto nel conflitto a fuoco con la Polizia a Osposidda, tra Orgosolo, Oliena e Nuoro, ritenuto il carceriere dei due ostaggi, che nei confronti di Marina aveva un particolare riguardo. Un altro frammento di una vicenda drammatica che ha accompagnato la vita di Marina Casana. L’ultimo saluto domani nella chiesa di San Massimo a Torino.

