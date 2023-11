Addio a Maria Itria, il paese si stringe attorno alle figlie 

Un lutto che pesa sulla comunità di Gesturi, poiché Maria Itria Nicoletta Cuccu, 48 anni era una persona amata. Colpita da un malore improvviso due giorni fa, nonostante l’intervento dell’elisoccorso e il successivo ricovero, non ce l’ha fatta. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile, generando dolore sia nel figlio Michele (23 anni) che nelle sue due bimbe, Sara ed Emmanuela, di soli 9 anni, già orfane del padre.

«Proprio una tragedia», ha detto l’ex sindaco Ediberto Cocco. Il sindaco Emilio Serra ha dichiarato il lutto cittadino, invitando tutti a partecipare sospendendo le attività in segno di raccoglimento, durante i funerali previsti oggi alle 15. Maria Itria era una fervente sostenitrice del Cagliari, e il club del paese la ricorda con affetto. Il presidente Alessio Cordella dice: «Una grande guerriera, allegra, spensierata e sensibile. Il suo idolo era Daniele Conti, che rimase contentissimo per la dimostrazione d’affetto che Maria gli fece in occasione dell’evento a favore di una bimba affetta da una particolare malattia». Cordoglio anche dall’IC Villamar nelle parole del dirigente Roberto Scema: «La comunità scolastica si stringe attorno alle piccole alunne, e ai familiari, per la prematura scomparsa della loro mamma».

